Chi è Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus: “Travolti dall’amore”/ “Insieme nei momenti di difficoltà…”

L’attenzione mediatica, nel merito del contesto televisivo, è probabilmente tutta rivolta al nome di Amadeus e alla sua recente scelta di lasciare la Rai per trovare un nuovo spazio e nuovi orizzonti. E’ lecito credere che tale decisione sia stata ponderata e condivisa nel merito delle riflessioni anche con sua moglie, Giovanna Civitillo, sempre al suo fianco tanto nel privato quanto in ambito professionale.

Giovanna Civitillo – moglie di Amadeus – conosce bene le dinamiche televisive e il tele-mercato che spesso agita le acque tra palinsesti e reti. Negli anni novanta ha anche lei avuto modo di intraprendere la carriera sul piccolo schermo in qualità di ballerina: da Carramba che sorpresa a Il bello tra le donne, passando per Domenica In. Ovviamente, non si può non menzionare la militanza nel programma L’Eredità dove appunto ha conosciuto Amadeus.

Giovanna Civitillo, moglie e compagna di vita di Amadeus: “Abbiamo superato insieme i momenti bui…”

Giovanna Civitillo ha fatto il suo esordio a L’Eredità nel 2002; appena un anno dopo si è concretizzato il fidanzamento con Amadeus, diventando sua moglie nel 2009. Insieme hanno costruito una famiglia felice e unita, un amore ulteriormente rafforzato dalla nascita del figlio Josè proprio nello stesso anno del matrimonio. “Per me era un gentleman, mi riservava le attenzioni che non avevo dai coetanei; è stato un grande amore che ci ha travolto”.

Giovanna Civitillo vive il suo ruolo di moglie di Amadeus in maniera totale, empatica; con il conduttore ha condiviso gioie e soddisfazioni, soprattutto negli ultimi anni sulla cresta dell’onda grazie alle strepitose edizioni alla conduzione del Festival di Sanremo. Ma il suo ruolo da compagna di vita è stato forte soprattutto nei momenti di difficoltà, quando le delusioni e gli ostacoli potevano arenare i sogni. “Non si è abbattuto, ha ricominciato da capo; il momento più bello è stato la nascita di Josè nel 2009. Poi ci siamo dati all’ippica, a cavallo si libera la mente”. Queste le parole della moglie di Amadeus – riportate da La Repubblica – in un’intervista del passato, che poi aggiunse: “In un momento buio, vivevamo una favola; la fortuna nella vita è trovare l’altra metà della mela, a noi è successo”.

