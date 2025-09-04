Giovanna Gravina, chi è la figlia di Gian Maria Volonté, uno dei più grandi attori italiani? Non fu riconosciuta dal papà, ma più avanti...

In “Volonté. L’uomo dai mille volti” viene raccontata la storia di uno dei primi attori che ha fatto la storia della televisione italiana. Un uomo, come dice lo stesso titolo del film, dai mille volti: attore integerrimo sul palco, uomo a volte controverso nella vita privata. Volonté ebbe, ad esempio, una storia d’amore con Carla Gravina, a sua volta attrice: una relazione extraconiugale che ha portato alla nascita di una figlia, Giovanna Gravina, che non venne riconosciuta dal papà, che in quel momento era ancora sposato con un’altra donna. Giovanna, infatti, porta il cognome della mamma: nata nel 1961, era un’epoca quella in cui essere ragazze madri era un enorme scandalo. Per questo Carla Gravina perse anche diversi contratti di lavoro a causa di quella gravidanza fuori da un matrimonio.

Da 25 anni, Giovanna Gravina, la figlia nata da Carla Gravina e Gian Maria Volonté, abita a La Maddalena, in Sardegna. “È stata una scelta di sopravvivenza. Il rapporto con la natura è un bisogno: mangio ciò che raccolgo e vado a pescare” ha raccontato al Corriere della Sera. Un bisogno di vivere a contatto con la terra, con la natura, per Giovanna Gravina, che ha lasciato Roma dopo la morte del papà. E, che proprio in Sardegna, organizza dal 2003 il festival “La valigia dell’attore”, in memoria del papà, seppellito proprio sull’isola.

Chi è Giovanna Gravina, la figlia di Gian Maria Volonté: vive a La Maddalena

Giovanna Gravina ha raccontato che la scelta di trasferirsi a La Maddalena è arrivata dopo un anno dalla morte del papà. “Era morto da un anno. In molti pensavano che volessi seguire le sue spoglie e una volta elaborato il lutto sarei tornata a Roma. Sbagliavano: non tornerei mai indietro” ha rivelato ancora la figlia di Gian Maria Volonté, che nonostante il mancato riconoscimento, ha conosciuto il papà e stretto con lui un bellissimo rapporto durato fino alla morte di lui.