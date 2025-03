Tutto su Giovanna, la nuova dama del trono over di Uomini e Donne

I nuovi arrivi nel parterre del trono over di Uomini e donne continuano nonostante manchino circa due mesi al termine della stagione. Sono tanti gli uomini e donne che, single dopo una delusione d’amore, decidono di mettersi in gioco partecipando alla trasmissione di Maria De Filippi dove sono nate tante coppie che, ancora oggi, stanno felicemente insieme. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 28 marzo 2025, al centro dello studio si accomoderà per la prima volta una nuova dama.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 28 marzo 2025/ Cristina lascia lo studio, Gianmarco le corre dietro

La donna in questione si chiama Giovanna, è bionda, con capelli lunghi e una frangia lunga e totalmente vestita di jeans. Un look che non passa inosservato e che mette in risalto la bellezza della dama di cui, però, attualmente, non ci sono dettagli. Non si sa, infatti, se abbia figli e che lavoro faccia.

Giovanna e la conoscenza con Damiano a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi si apre con quattro protagonisti del trono over ovvero Gloria Nicoletti e la stessa Giovanna per le donne, Damiano Foti e Sebastiano per gli uomini. Gloria è uscita due volte con Sebastiano e sta continuando ad uscire anche con Damiano che, a sua volta, non ha ancora intenzione di concedere l’esclusiva alla dama volendo conoscere altre persone.

Maria De Filippi asfalta Giovanni a Uomini e Donne: "Datti una calmata"/ "Agnese è una madre..."

Tra tutte le dame presenti nel parterre, Damiano è stato colpito dall’avvenenza di Giovanna con cui ha deciso di uscire. Il primo appuntamento tra i due è andato bene. Il cavaliere, infatti, durante il confronto, a Maria De Filippi confessa che con Giovanna c’è molta attrazione fisica. La frequentazione tra il cavaliere e la dama continuerà?