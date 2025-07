Chi è Giovanna Lorenzi, la moglie di Roby Facchinetti: i due stanno insieme dal 1986 e si sono sposati tre anni più tardi

Va avanti ormai da 35 anni il grande amore tra Roby Facchinetti e la moglie Giovanna Lorenzi. Un rapporto che prosegue da tantissimi anni e che ha portato una nuova gioia e felicità nella vita dell’artista dei Pooh, che prima di sposare la sua Giovanna era stato sposato con Mirella Costa, con la quale aveva avuto due figlie, per poi convivere per diversi anni anche con Rosaria Longoni, mamma di Francesco Facchinetti. L’amore con Giovanna Lorenzi è iniziato nel 1986: i due si sono incontrati proprio in quell’anno e poi sposati tre anni più tardi, mettendo al mondo altri due figli, Roberto e Giulia. La moglie di Roby Facchinetti non appartiene al mondo dello spettacolo e per questa ragione sono poche le informazioni sul conto della donna, al di là del suo splendido amore con Roberto.

Giovanna Lorenzi, la moglie di Roby Facchinetti, non ha neppure profili social: questo dimostra quanto sia una donna riservata e poco avvezza alle luci della ribalta, nonostante il lavoro del marito. Al contrario, però, il frontman dei Pooh spesso si lascia andare a dediche social per la sua splendida moglie, ricordando anche ai suoi seguaci quanto Giovanna sia una figura fondamentale nella sua vita e in quella dei suoi figli, una vera. propria colonna portante per tutti. “La tua età è la tua vera forza” ha scritto ad esempio in occasione del compleanno di lei.

Come abbiamo detto, Giovanna Lorenzi è una donna riservata che non si lascia andare a dediche pubbliche né interviste e tanto altro ancora. Vive infatti in maniera privata il suo amore con Roby Facchinetti che prosegue ormai da 35 anni. Nel giorno del suo 35esimo anniversario con la moglie Giovanna Lorenzi, Roby Facchinetti ha ricordato alla moglie quanto sia importante per lui con queste parole: “Grazie per tutte le cose che hai saputo donarmi, giorno dopo giorno, con amore, con pazienza, con quella dolcezza che solo tu hai”.

I due insieme hanno vissuto un amore intenso che va avanti dal 1986 e che ha portato alla nascita di due figli, Roberto e Giulia: una famiglia allargata e felice, con i primi tre figli di lui.