Chi è Giovanna Lorenzi, moglie di Roby Facchinetti?/ “Chi ama veramente ha paura di…”

Giovanna Lorenzi è la moglie di Roby Facchinetti, il cantante dei Pooh che domenica 7 aprile sarà ospite insieme alla band a Domenica in per parlare del nuovo tour estivo: “Pooh, amici per sempre Estate 2024“. Roby Facchinetti ha avuto una vita sentimentale frenetica, è stato sposato con Mirella Costa, dalla quale ha avuto le figlie Alessandra e Valentina, poi ha avuto una relazione con Rosaria Longoni, dalla quale ha avuto Francesco Facchinetti e in fine, nel 1986 il cantante si innamora a prima vista di Giovanna Lorenzi, sua attuale moglie, con cui ha ampliato ancora di più la sua famiglia allargata, diventando padre di Roberto e Giulia.

Giovanna Lorenzi è una donna elegante, colta, sensibile e molto riservata; il cantante ha sempre cercato di tutelare l’ultima moglie, cercando di tenerla lontana dalle telecamere e lo ha fatto anche nei primi anni della loro storia, fuggendo con lei in luoghi romantici e segreti, lontani da occhi indiscreti. Roby Facchinetti, in merito alla moglie Giovanna, aveva dichiarato: “Lei mi ha riportato con i piedi per terra ed è una cosa straordinaria, è una donna eccezionale, moglie meravigliosa e madre straordinaria. Ora è anche una nonna incredibile per i suoi nipoti, dedicandosi a tempo pieno a questi affetti”. A lei Facchinetti non ha dedicato solo canzoni ma anche un romanzo, elogiando la grande pazienza avuta da Giovanna nel corso degli anni nei suoi confronti, in quanto il cantante ha sempre affermato di avere un carattere molto complicato.

Giovanna Lorenzi e Roby Facchinetti: una storia d’amore esemplare

Nel suo libro “Katy per sempre”, Roby Facchinetti ha speso parole bellissime per la moglie Giovanna Lorenzi; il cantante era solito dedicare alla moglie dolci parole sui social per eventi speciali come il giorno del suo compleanno, ma nessun messaggio è stato profondo tanto quanto quella dedica. Roby Facchinetti, all’interno del suo libro scrive: “A mia moglie, che con me è dovuta essere comprensiva e paziente, in misure sconosciute a chi non vive accanto a un musicista. Come tutte le persone che sanno amare veramente, lei ha saputo darmi equilibrio sempre e in ogni situazione, e l’equilibrio è senz’altro la cosa più importante per chi vive anni senza fiato come quelli che ho vissuto io. Dunque per tutto ciò e molto altro, questo libro è per te Giovanna”.

La storia d’amore tra i due, sui social, ha colpito molto anche i più giovani, seppur ci sia un distacco generazionale e seppur Facchinetti abbia avuto svariate relazioni, le sue parole, la sua attenzione e la commozione espressa nei confronti della moglie, hanno esaltato la veridicità dei loro sentimenti, rendendoli agli occhi di tutti una coppia, seppur riservata, molto ammirata e presa come esempio da seguire. Il cantante, parlando di Giovanna Lorenzi, a Verissimo ha anche aggiunto: “Chi ama veramente ha sempre paura di perdere la persona amata, io non riesco a immaginarmi una vita senza di lei. Lei, e anche questo è ammirevole, non ama la popolarità, non ama apparire, però ha una grande personalità e discutiamo anche per questo”.











