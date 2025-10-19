Giovanna Rosace, chi è la giovane attrice che interpreta Arianna in "Makari 4": la new entry nel cast metterà in difficoltà il personaggio di Saverio

Giovanna Rosace, chi è la giovane attrice nel cast di Makari 4

Sono tantissime le novità che Makari 4 regalerà al pubblico di Rai 1; la quarta stagione della serie, con protagonista Claudio Gioè, debutta questa sera in prima serata e non mancheranno di certo le sorprese e i colpi di scena. Ci sarà infatti un nuovo ingresso nel cast, quello della giovane attrice Giovanna Rosace, il cui personaggio darà filo da torcere al protagonista Saverio Lamanna portandolo anche a riflettere sulla sua vita.

Come riportato nelle anticipazioni ufficiali di Makari 4, in un comunicato dell’Ufficio Stampa Rai, la vita di Saverio viene completamente stravolta dal ritorno dal passato di una sua storica ex fidanzata di nome Claudia. La donna è infatti in procinto di partire per l’Antartide, prima però decide di fare ritorno a Makari, dove ritrova il giornalista che tanto ha amato nel suo passato.

A lui, tuttavia, affida un compito importante: quello di accudire Arianna, interpretata proprio da Giovanna Rosace, un’adolescente di 14 anni decisamente complicata da gestire…

Giovanna Rosace è Arianna: un personaggio che mette in difficoltà Saverio

Giovanna Rosace in Makari 4 interpreta dunque il personaggio di Arianna, che si rivelerà determinante nella vita del protagonista e che lo porterà a diverse riflessioni. L’adolescente da lei interpretata è infatti ribelle e sin da subito si presenta a lui ostile e poco incline a conoscere quello che in passato è stato il fidanzato di sua mamma…

Il personaggio di Arianna è quello di una ragazzina nel pieno della sua adolescenza: in conflitto con il mondo adulto, è una grande appassionata di heavy metal e vuole apparire come una ragazza forte e determinata, pur in contrasto con le sue fragilità.

L’incontro con Arianna sarà per Saverio molto importante, un compito difficile da affrontare considerata la rabbia e l’ostilità della giovane. Sebbene sembri impreparato a questo compito affidatogli da Claudia, lo scrittore arriverà a riflettere sulla sua vita e sul tema della paternità.