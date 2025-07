Chi è Giovanna Tofanari, la ex compagna di Gigi Riva: i due sono stati a lungo insieme e hanno avuto due figli, Nicola e Mauro

È durato quasi una vita l’amore tra Gigi Riva e Giovanna Tofanari, la donna che è stata la sua compagna per tantissimi anni, e la stessa che gli ha dato due figli, Nicola e Mauro. La compagna di Gigi Riva era al suo fianco dagli anni ’60: i due si sono conosciuti nel 1968 ma lei all’epoca era sposata e il divorzio ancora non esisteva. Così, cominciarono il loro rapporto clandestinamente, anche se in realtà la storia precedente di Giovanna Tofanari era già finita: “Me ne innamorai perdutamente, scoppiò un caos. Fu una cosa enorme, perché lei era separata ma aveva un marito” ha raccontato proprio il bomber del Cagliari.

Figli di Gigi Riva, chi sono Nicola e Mauro/ "Non ci aspettavamo la sua morte. Cagliari..."

Quel rapporto inizialmente fu messo in discussione da media e tifosi: ogni volta che Gigi Riva viveva un momento “no” dal punto di vista calcistico, la colpa veniva data proprio a Giovanna. Anche quando lei riuscì ad ottenere il divorzio, i due non si sposarono mai. Il motivo? “Quando smisi di giocare cominciarono gli impegni come team manager. Ero sempre fuori” ha raccontato Gigi Riva, spiegando dunque perché non ha mai sposato Giovanna Tofanari.

Chi era Gigi Riva, il bomber sardo d'adozione/ Una vita dedicata al Cagliari: nel 2024 la morte

Chi è Giovanna Tofanari, la ex compagna di Gigi Riva: “Ancora oggi…”

Prima di morire, Gigi Riva aveva avuto modo di parlare proprio di Giovanna Tofanari, la donna che è stata al suo fianco per tutta la vita, e del rapporto che avevano sviluppato anche dopo essersi separati. “Mi viene a trovare tutti i giorni. Era un nostro desiderio mantenere questo rapporto: per me è un punto di riferimento” aveva spiegato Rombo di Tuono. Un grande amore, il loro, che anche dopo essere finito si è tramutato in un affetto: i due, infatti, si sono voluti una gran bene fino alla fine, anche per amore dei due figli Nicola e Mauro e dei cinque nipoti nati dai loro ragazzi.