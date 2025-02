Tutto su Giovanni, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne spunta Giovanni che ha conquistato il centro dello studio per la frequentazione con Margherita Aiello. Giovanni non si è mai presentato in modo ufficiale all’interno della trasmissione ma, tra una puntata e l’altra, sono saltate fuori alcune informazioni. Non si sa quanti anni abbia effettivamente, ma dal suo accento è facilmente capibile la sua origine campana. Giovanni, inoltre, è papà di quattro figli ma non si conosce la sua professione.

Fisico longilineo, barba incolta e capelli leggermente brizzolati, ha conquistato le attenzioni di due delle dame più belle e più corteggiate del parterre ovvero la stessa Margherita e Morena Farfante che, in passato, erano uscite contemporaneamente anche con Mario Cusitore. Giovanni, tuttavia, ha espresso una preferenza per Margherita scatenando la rivalità tra le due dame.

Nonostante la preferenza espressa da Giovanni per Margherita, Morena avrebbe ammiccato a Giovanni mangiando un mikado durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne. Un gesto che Margherita ha visto scatenando la lite tra le due. “Devi rimodularti, ti metti in mezzo sempre con il prezzemolo. Sei una donna senza dignità”, le dure parole di Margherita che confessa ce Giovanni le ha detto “ti amo” dopo le forti emozioni provate. Di fronte, però, all’atteggiamento di Giovanni, Margherita mette tutto in discussione e, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, 17 febbraio 2025, Margherita sembrerà decisa a chiudere.

Barbara de Santi, infatti, svelerà di aver visto un gesto di intesa tra Giovanni e Morena in studio scatenando la dura reazione di Margherita che augura a Giovanni di poter stare bene con Morena che non nasconde l’interesse per il cavaliere.