Giovanni Pernice è uno dei maestri della trasmissione Ballando con le Stelle, programma tv che va in onda sabato 23 Novembre 2024 e che vede la conduzione di Milly Carlucci. Giovanni Pernice è un ballerino internazionale che ha riscosso grande successo in questa edizione e ha incuriosito il pubblico per tanti motivi. Andiamo a vedere chi è.

Giovanni Pernice nasce a Palermo il 5 Settembre 1990 ed ha ora quindi 34 anni. Fin da piccolo mostra un gran talento per la danza con la famiglia e in particolare i genitori Piero e Rosalda che lo hanno sostenuto molto in quest’avventura; a 14 anni si trasferisce a Bologna e subito in molti notano il suo talento con Giovanni che conquista un Guinness World Record nel Jive e nel Charleston.

Giovanni entra a far parte della Federazione italiana Danza Sportiva tra il 2007 e il 2014, vince diverse gare nonostante decida di cambiare i suoi partner. Per 8 anni ha fatto parte del cast di Strictly Come Dancing ed ha danzato con personaggi di spicco inglesi come Laura Whitmore, Amanda Abbington e tanti altri ma non solo ‘rose e fiori’ in Inghilterra.

Le polemiche in Gran Bretagna e l’amore per Giovanni Pernice

Durante l’equivalente di Ballando con le Stelle Giovanni Pernice viene accusato in uno scandalo da Amanda Abbington che lo denuncia per un comportamento meschino, quasi da bullo. Il ballerino fu allontanato dal programma ma alla fine non si trovano prove sufficienti e tutte le accuse vengono sciolte. Insomma grande talento ma Oltremanica l’uomo finisce nella bufera.

Per quel che riguarda la vita privata Giovanni Pernice è fidanzato dal 2018 al 2020 con Ashley Roberts, una delle cantanti e ballerine delle Pussycat Dolls, una nota band americana. L’uomo trova però l’amore – dopo qualche anno single – a Ballando con le Stelle e in questa edizione ha incontrato Bianca Guaccero. La donna ha recentemente confermato la relazione con Giovanni e recentemente sono andati prima a casa dell’uomo a Londra e poi a Bitonto, terra natia dell’attrice:

“Comunque vada qualsiasi cosa la vita ci riservi posso dire che ho trovato la fortuna di trovare un uomo, che è appunto Giovanni Pernice, che ti fa sentire una persona migliore”. La donna ha poi proseguito: “Credo che quando hai accanto un amico, un compagno e un fratello che non sono invidiosi ma che vogliono che tu splenda, beh questo diventa un valore aggiunto per te”.