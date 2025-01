Giovanni Pernice: tutto sul ballerino e fidanzato di Bianca Guaccero

Giovanni Pernice, classe 1990 e ballerino che, dopo aver conquistato il successo all’estero ha fatto lo stesso entrando nel cast di Ballando con le stelle, è il fidanzato di Bianca Guaccero. Al suo primo anno come maestro nel programma di Milly Carlucci, Giovanni Pernice non solo ha portato a casa la vittoria, ma ha anche trovato l’amore. Ballando con Bianca Guaccero, vivendola giorno dopo giorno, il ballerino si è innamorato di lei ed è stato ricambiato. Tra i due, infatti, all’interno del programma, è nato l’amore che, oggi, vivono nella vita di tutti i giorni.

La coppia che ha anche ricevuto la benedizione della mamma dell’attrice che, ospite di Ballando con le stelle, ha ammesso di volere Giovanni come genero, è davvero inseparabile. Conclusa l’avventura a Ballando, il ballerino e la Guaccero hanno trascorso il Capodanno a Londra mostrandosi sempre più uniti e innamorati.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: i progetti della coppia

Innamorati, ma anche molto impegnati con il lavoro, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno vivendo un momento magico. Se l’attrice supporta il fidanzato nei suoi lavori da ballerino, lui sta facendo lo stesso con le nuove esperienze professionali di Bianca che è attualmente impegnata come conduttrice, accanto a Nek, dello show “Dalla strada al palco” e che, a febbraio, condurrà Prima Festival.

In futuro, però, la Guaccero e Giovanni potrebbero tornare a lavorare insieme come ha dichiarato lei stessa in un’intervista rilasciando a Novella 2000 e svelando i progetti di coppia: “Abbiamo tanti progetti in comune per il futuro, stiamo anche pensando di fare un musical insieme”.

