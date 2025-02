Giovanni Scifoni, chi è e carriera dell’attore: gli inizi con i grandi del teatro

Oggi pomeriggio, giovedì 27 febbraio 2025, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona con Caterina Balivo; tra gli ospiti in studio anche Giovanni Scifoni, che da questa sera sarà tra i protagonisti di Che Dio ci aiuti 8. L’attore di origini romane e classe 1976 è ormai un volto di punta delle fiction televisive, ma la sua carriera ha affondato le radici nel teatro; ha infatti studiato canto, pianoforte e anche recitazione, sino al diploma nel 1998 ottenuto presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica.

I primi passi nel mondo del teatro arrivano durante diverse tournée al fianco dei grandi maestri dell’arte della recitazione, da Paolo Poli a Roberto Guicciardini e Ninni Bruschetta. Anche cinema nella vita di Giovanni Scifoni, che ha recitato in La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana nel 2003, anche se la grande notorietà è arrivata in televisione dove, tra miniserie e fiction, si è fatto conoscere al grande pubblico soprattutto nel corso degli ultimi anni.

Giovanni Scifoni e le fiction tv: da Doc – Nelle tue mani a Che Dio ci aiuti 8

Giovanni Scifoni in televisione ha debuttato nel 2005 nella miniserie Mio figlio, dove ha avuto l’occasione di recitare al fianco di Lando Buzzanca. In un’intervista rilasciata a La volta buona nel 2023, l’attore aveva ricordato l’esperienza sul set ai fianco del collega e i rapporti altalenanti che hanno caratterizzato quel periodo: “Ci stimavamo molto, però lui era molto duro, litigavamo molto spesso e per tante cose, anche semplicemente per come dicevo le battute… Quando però era il momento di girare facevamo pace ed era tutto dimenticato“.

Sul piccolo schermo Giovanni Scifoni ha recitato in numerose fiction tv come Un medico in famiglia e Un passo dal cielo, oltre a Don Matteo e Viola come il mare; amatissimo il suo ruolo di Enrico Sandri, amico e braccio destro di Andrea Fanti (alias Luca Argentero) in Doc – Nelle tue mani. Da questa sera, invece, torna protagonista in televisione in Che Dio ci aiuti 8.