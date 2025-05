Tutto su Giovanni Siciliano, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Giovanni Siciliano è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e donne. Giovanni ha 44 anni, è un imprenditore e agente immobiliare ed è papà di quattro figli nati da tre donne diverse. All’inizio della sua avventura nel parterre del trono over di Uomini e donne, Giovanni è uscito con Morena Farfante e Margherita Aiello. Successivamente ha deciso di conoscere Francesca Cruciani per poi dedicarsi totalmente alla conoscenza con Luana per la quale ha espresso parole importanti. Tuttavia, anche con Luana, la frequentazione è giunta al capolinea.

Giovanni ha spiegato di essersi sentito sotto pressione di fronte alle richieste di Luana di vedersi in un momento in cui si stava occupando dei suoi tre bambini, tutti molto piccoli. Una scelta improvvisa che ha colto di sorpresa Luana.

Giovanni Siciliano ci riprova con Francesca Cruciani

Dopo aver chiuso con Luana, Giovanni Siciliano, nelle scorse puntate di Uomini e Donne, ha spiegato di aver ripensato a Francesca Cruciani e di essere sicuro che sia la donna più adatta a capire le sue esigenze decidendo così di riprovare con lei. Nella puntata di Uomini e Donne dell’8 maggio 2025, Giovanni e Francesca, così, tornano al centro dello studio per confrontarsi e tra i due scoppia una lite accesa.

Il cavaliere racconta di essere andato a Bracciano per trascorrere del tempo con lei ma in studio, tra il cavaliere e la dama scoppia una durissima discussione durante la quale la dama, furiosa, gli lancia anche una scarpa mettendo così, di fatto, nuovamente fine alla loro frequentazione. Giovanni, dunque, torna nuovamente single ma non rinuncia a trovare l’amore.