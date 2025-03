Tutto su Giovanni Siciliano, il cavaliere del trono over di Uomini e donne

Tra i cavalieri del trono over arrivati nella stagione attualmente in corso di Uomini e Donne spicca Giovanni Siciliano che sta uscendo con più dame. Il 44enne è un imprenditore ed un agente immobiliare e sogna di avere accanto una donna intraprendente dolce, che abbia obiettivi da raggiungere. E che ami la pizza. Chi spera di poter costruire una vita al suo fianco dev’essere consapevole di dover dividere il suo tempo con i figli di cui non può fare a meno. Inoltre, ha la passione per le moto e ha vari tatuaggi sparsi sul corpo.

Giovanni, all’inizio della sua avventura come cavaliere del trono over è uscito sia con Margherita Aiello che con Morena Farfante. Le due dame hanno anche discusso per lui quando Margherita ha accusato Morena di aver ammiccato provando a sedurre il cavaliere.

Giovanni Siciliano tra Agnese e Francesca a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, mercoledì 26 marzo 2025, Giovanni Siciliano torna al centro dello studio per un confronto con Agnese. Tra il cavaliere e la dama ci sono stati diversi baci e il feeling tra i due è stato immediato. Una dichiarazione importante quella del cavaliere e della dama a cui Francesca non resta impassibile.

Giovanni, infatti, ha deciso di non concedere l’esclusiva a nessuna dama e, oltre che con Francesca, ha scelto di concedersi una possibilità con Agnese con cui i baci sono stati diversi e molto sentiti. Francesca, delusa dall’atteggiamento del cavaliere, non volendo dividere le attenzioni di un uomo con nessuno, decide di chiudere immediatamente la frequentazione desiderando avere accanto un uomo deciso che si dedichi unicamente a lei.