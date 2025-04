Tutto su Giovanni Siciliano, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i cavalieri più discussi del trono over di Uomini e Donne c’è Giovanni Siciliano, imprenditore e agente immobiliare di 44 anni. Innamorato dei figli senza i quali non può vivere, sogna di avere accanto una donna intraprendente. Sin dall’inizio del suo percorso nel parterre del trono over, Giovanni ha frequentato diverse dame tra le quali anche Margherita Aiello e Morena Farfante. La prima, in particolare, era pronta a concedergli l’esclusiva ma la conoscenza con entrambe è poi finita.

Successivamente, Giovanni è uscito con altre dame del parterre come Agnese e Francesca ma con le quali la conoscenza è finita male al punto che il cavaliere ha poi chiesto scusa ad entrambi scatenando, però, la reazione del web che lo ha attaccato. “E chiedo scusa ‘ e no, le scuse le hai date per un secondo fine’, non le do e non le ho date. Che problemi avete?” ha dichiarato esasperato Siciliano.

Giovanni Siciliano e la conoscenza con Luana a Uomini e Donne

Chiuse tutte le precedenti frequentazioni, Giovanni ha deciso di tuffarsi nella conoscenza con Luana, una nuova dama del parterre, reduce dalla fine della frequentazione con Alessio Pili Stella. Nonostante la delusione vissuta, la dama ha deciso di mettersi nuovamente in gioco cominciando ad uscire sia con Giovanni che con Gabriele. Con quest’ultimo, però, la dama ha deciso di chiudere mentre con Giovanni ha deciso di andare avanti.

Il cavaliere, in particolare, nella puntata di Uomini e Donne del 7 aprile, Giovanni si è dichiarato ammettendo di essere molto preso dalla dama. Tra i due, dunque, nascerà l’amore o tutto si concluderà nel corso delle prossime puntate del dating show di canale 5?

