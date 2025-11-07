Tutto su Giovanni Siciliano, l'ex cavaliere del trono over che torna come ospite a Uomini e Donne insieme a Francesca Cruciani.

Giovanni Siciliano è stato un protagonista indiscusso della scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne dove ha frequentato diverse dame prima di accorgersi di voler costruire una storia importante con Francesca Cruciani. Giovanni, 44 anni, è arrivato nel parterre del trono over dopo aver vissuto diverse storie importanti coronate dalla nascita dei figli. Imprenditore e agente immobiliare, Giovanni è molto attivo sui social dove pubblica spesso anche contenuti insieme ai figli. L’amore, infatti, ha sempre fatto parte della vita del cavaliere campano che è papà di quattro figli nati da tre donne diverse.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 7 novembre 2025/ Nuova corteggiatrice per Flavio, lite con Martina

Giovanni è papà di Lorenzo, un ragazzo di 20 anni nato dal primo matrimonio. Dopo la fine della storia con l’ex moglie, Giovanni ha avuto altre due storie importanti dalle quali sono nati altri tre figli: Melissa, anni 6, e Michele di 4 anni, nati dal secondo matrimonio e Nathan, di 1 anno, nato dall’ultima relazione. Con tutti e quattro, Giovanni ha un rapporto bellissimo e cerca di trascorrere con loro tutto il tempo libero che ha a disposizione.

Uomini e donne, Sara Gaudenzi è rifatta?/ Spuntano le foto prima dei ritocchini

Giovanni Siciliano e l’amore con Francesca Cruciani

Dopo storia così importanti, Giovanni Siciliano ha scelto di partecipare al trono over di Uomini e donne mettendosi totalmente in gioco. Le prime frequentazioni si sono concluse dopo qualche appuntamento e il legame con Luana sembrava potesse tramutarsi in qualcosa di più profondo. Anche con lei, però, non è andata bene mentre con Francesca Cruciani, dopo alti e bassi, è nato l’amore.

L’ex cavaliere e l’ex dama, infatti, si sono frequentati una prima volta per poi chiudere. Giovanni, poi, ha deciso di riprovarci ma anche stavolta non è andata nel migliore dei modi. Dopo aver lasciato la trasmissione, Giovanni è tornato nel parterre per chiedere l’ultima possibilità a Francesca con cui ha poi lasciato il programma e con la quale, oggi, vive una splendida relazione.

Agnese De Pasquale: è amore con Roberto a Uomini e Donne?/ Volta pagina dopo Federico Mastrostefano