Giovanni Soldati, compagno di Stefania Sandrelli/ Lei: “Anni di rinunce all’affetto”

Chi è Giovanni Soldati e quando ha conosciuto Stefania Sandrelli?

Giovanni Soldati è un regista e sceneggiatore italiano ma è anche il compagno dell’attrice Stefania Sandrelli. Classe 1953 e figlio d’arte, ha debuttato come regista nel 1984, ha lavorato nel mondo del cinema con grandi artisti come: Bernardo Bertolucci, Duccio Tessari e Tinto Brass e uno dei suoi film più noti è indubbiamente “Il bello delle donne”. Soldati però è spesso sui giornali per la sua vita privata e per la storia d’amore con Stefania Sandrelli che ebbe inizio nel lontano 1983.

40 anni di relazione sono tanti eppure i due non hanno mai avuto figli insieme, anche se i due figli dell’attrice: Amanda Sandrelli e Vito Pende fanno parte da anni anche della quotidianità di Giovanni Soldati e soprattutto non si sono mai sposati. In merito al matrimonio mancato, l’attrice aveva dichiarato a Domenica In: “Non ci siamo sposati un po’ per mancanza di tempo, un po’ per scaramanzia. Di sicuro è l’uomo della mia vita, quello che mi ha accolta con più dedizione e generosità. Tra noi ci sono grande affetto e fiducia reciproca. Stiamo bene insieme senza tragedie e senza enfasi”. Col passare degli anni però qualcosa tra i due è cambiato e spiacevoli eventi non sono stati d’aiuto alla loro relazione.

La malattia di Giovanni Soldati e la crisi di coppia

Come preannunciato, a un certo punto la relazione tra Stefania Sandrelli e Giovanni Soldati sembrò andare in contro a varie difficoltà e in un primo momento i due avevano anche deciso di lasciarsi. L’attrice su quel periodo di crisi aveva raccontato: “Eravamo da tempo stanchi l’uno dell’altra. Io ero distratta da altre persone, lui probabilmente pure. Ci sentivamo obbligati a vivere insieme. Gli ultimi anni con lui sono stati anni di rinunce all’affetto. Forse è qui perché ha solo me. E io ho solo lui. Vorrei almeno una carezza. Lasciarci è una cosa che forse farebbe meglio a Giovanni che a me. Io lo rivorrei con me”.

Durante quell’intervista, Giovanni Soldati aveva dichiarato: “Non sono bravo, lo so. Ma io questa donna la amo moltissimo”. La loro crisi non rappresentava la fine di un sentimento ma solo un ostacolo che i due riuscirono a superare insieme. Nonostante in quel periodo dovettero affrontare anche una malattia di Giovanni, che gli aveva reso difficile camminare e lo aveva costretto a un ricovero, alla fine la coppia restò unita e in un’intervista successiva Stefania Sandrelli dichiarò: “Crisi superata. A un certo punto non stavamo più bene insieme, poi lui si è ammalato, è stata dura. Ma è il grande amore della mia vita e ora voglio stare al suo fianco”.











