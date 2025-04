Chi è Giovanni Terzi, il marito di Simona Ventura? Sul matrimonio: “Conoscerla mi ha salvato la vita”

Ospiti della puntata di oggi di Caterina Balivo sono anche Simona Ventura ed il marito Giovanni Terzi. L’amore tra la conduttrice ed il giornalista procede a gonfie vele ed i due sprizzano gioia ed entusiasmo solo a vederli. Si sono conosciuti anni fa ad una cena a casa di Mara Venier ma entrambi erano fidanzati con altri partner, la scintilla e vera e proprio è scoccata sette anni fa quando hanno capito di provare dei forti sentimenti l’uno per l’altro e, dopo poco, hanno iniziato a parlare di matrimonio. Tuttavia il loro sogno di convolare a nozze ha dovuto superare non pochi ostacoli e dopo un primo rinvio nel 2020 a causa del Covid e un altro per lo scoppio della guerra in Ucraina.

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati il 6 luglio 2024. Giovanni Terzi, il marito di Simona Ventura, in una recente intervista rilasciata al nel programma di Nunzia De Girolamo Ciao Maschio, ha confessato che l’incontro con la conduttrice per lui è stato una salvezza: “Simona mi ha salvato la vita. Quindi cosa sarei senza lei adesso non lo so, ma sicuramente posso dire che non sarei felice come adesso. Se io sono permaloso, la fortuna mia è avere a fianco una donna che, anche non lo sa, ma è molto più permalosa di me”. E subito dopo ha confessato a cuore aperto che prima di conoscerla aveva sperato di morire, non solo a causa della sua malattia ma anche ripensando a tutti gli errori, gli sbagli fatti ed i fallimenti. Adesso, invece, ha tutto un altro approccio verso la vita.



Per sensibilizzare sulla malattia Giovanni Terzi in numerose interviste ha parlato della patologia di cui soffre, cos’è la dermatomiosite amiotopica? Si tratta di una malattia degenerativa e genetica per la quale, ad oggi, non c’è una cura definitiva ma può essere tenuta sotto controllo con al terapia farmacologica, purtroppo pero molto spesso proprio le medicine che si prendono causano altri problemi come il diabete ed è quello che è successo al giornalista.



In un’intervista rilasciata ad Eleonora Daniele nel programma Storie Italiane, Giovanni Terzi ha confessato come lo ha scoperto: “Durante una passeggiata in montagna facevo fatica a respirare” e subito dopo ha aggiunto: “Si è accesa ed ha iniziato ad uccidere la respirazione e il mio polmone…i miei polmoni sono compromessi al 40%.” Adesso la situazione è, in un certo senso, sotto controllo e per fortuna il giornalista può contare sull’amore e sul supporto di Simona Ventura. Ha confessato che la conduttrice con il suo entusiasmo contagioso lo sprona a non abbattersi ne arrendersi mai.

Concludendo con qualche cenno biografico su Giovanni Terzi, il giornalista classe 1964, originario di Milano sin da giovanissimo si appassiona al mondo del giornalismo. È figlio del vicedirettore del Corriere della Sera Antonio Battista Terzi, e durante la sua carriera ha firmato articoli per Il Tempo, Libero, e Il Giornale. Per quanto riguarda la sua vita privata prima del matrimonio con Simona Ventura è stato sposato due volte, la prima con una donna di nome Paola da cui ha avuto il primo figlio, Ludovico. La seconda con Silvia Fondrieschi, madre del secondo figlio Giulio Antonio.