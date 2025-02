Questa sera – 10 febbraio 2025 – la prima serata di Rai Uno regala ai telespettatori un film meraviglioso e al contempo la storia di una donna simbolo di rinascita, di resilienza e coraggio: Egea Haffner. Sua la penna che ha dato vita al romanzo ‘La bambina con la valigia’ – titolo omonimo della pellicola – e soprattutto è lei ad essere raffigurata nella foto iconica che ha appunto dato vita alla realizzazione che non è altro che trasposizione di una storia di vita realmente accaduta. La curiosità degli appassionati non conosce confini e, in attesa di conoscere il racconto, c’è chi si interroga sulla vita privata di Egea Haffner e sul marito Giovanni Tomazzoni.

Non sembrano reperibili particolari informazioni a proposito di Giovanni Tomazzoni, marito di Egea Haffner; una personalità sicuramente discreta e al contempo cruciale nella vita della donna nel merito dei momenti più difficili e anche delle scelte più dolorose. Molto verrà forse raccontato dal film – tratto dal romanzo omonimo – ‘La bambina con la valigia’, in onda questa sera 10 febbraio 2025 su Rai Uno. Uno scenario che vede la protagonista, Egea Haffner, immersa nei suoi anni più difficili in giovane età ma che già ai tempi aveva potuto giovare del supporto più grande: quello di Giovanni Tomazzoni, ai tempi fidanzato e oggi suo compianto marito.

Egea Haffner e suo marito Giovanni Tomazzoni, un’intera vita condivisa nel segno dell’amore: le figlie Ilse e Roberta

Giovanni Tomazzoni, marito di Egea Haffner – come riporta Tag24 – è passato a miglior vita nel 2022 ma non sono note le cause della scomparsa. Di sicuro sarà ancora oggi un dolore immenso nel cuore non solo della consorte ma anche delle splendide figlie nate dalla loro storia d’amore: Ilse e Roberta. La prima pare viva a Ginevra mentre la seconda a Bolzano e hanno donato ai genitori ben 6 splendide nipotine.

Poco sappiamo sulla genesi dell’amore tra Egea Haffner e suo marito Giovanni Tomazzoni ma è certa la condivisione di un’intera vita: le nozze furono celebrate nel 1966 e il prossimo anno avrebbero festeggiato ben 60 anni di matrimonio, oltre mezzo secolo vissuto fianco a fianco.

