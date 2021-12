Chi è Giovanni Truppi?/ Da Napoli alla conquista di Sanremo 2022

Giovanni Truppi, chi è il big del Festival di Sanremo 2022? Il cantautore e un polistrumentista da Napoli al palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Classe 1981, Giovanni è cantautore e un polistrumentista che si avvicina giovanissimo al mondo della musica. A soli 7 anni, infatti, comincia a suonare il pianoforte e poco dopo da autodidatta si dedica anche allo studio della chitarra elettrica. La sua formazione artistica è da sempre stata ispirata ai cantautori degli anni Settanta e alle sonorità di Surjan Stevens e si è fatta conoscere ed apprezzare nel palinsesto musicale italiano grazie alla sua capacità di rinnovare la canzone d’amore.

All’età di 23 anni si trasferisce a Roma dove continua a perfezionarsi studiando anche canto e jazz. Dal 2010 al 2015 entra nel gruppo Le Baccanti con cui pubblica tre album. Nel 2016 è protagonista di un tour nazionale che lo porta in giro per l’Italia con un pianoforte modificato. Si tratta di una vera e propria chicca visto che Truppi ha segato la parte destra e la parte sinistra è riuscito a fare un sistema con il quale la tastiera si stacca dal corpo del piano, in questo modo può essere trasportato trasformando il pianoforte in uno strumento elettronico.

Giovanni Truppi album e canzoni: le collaborazioni con Calcutta e Niccolò Fabi

Nel 2010 Giovanni Truppi debutta nel mondo della musica con il suo primo album dal titolo “C’è un me dentro di me”. Tre anni dopo pubblica il secondo album dal titolo “Il mondo è come te lo metti in testa”. Per promuovere il disco parte anche in tour con Buccelli alla batteria, mentre lui si occupa di voce e chitarra. Non solo, nel 2015 pubblica il suo terzo album dal titolo “Giovanni Truppi” presentando il disco nel locale del Pigneto “Init” di Roma. Anche questa volta parte in tour accompagnato da Luciano Turella alla batteria e di Francesco Motta alla chitarra elettrica, piano e cori. Il tour estivo vede il trio toccare tutta Italia dalla Sicilia al Veneto con anche due date a Lugano per il Busker Festival.

Negli ultimi anni ha pubblicato nuovi album: nel 2019 “Poesia e civiltà” e nel 2020 un EP da 5 brani che l’hanno visto collaborare con Calcutta, La Rappresentante di Lista, Niccolò Fabi e Brunori Sas.



