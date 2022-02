Chi è Giovanni Zarrella “L’italiano” della Germania/ Origini, perchè è famoso?

Giovanni Zarrella, quali sono le sue origini?

Questa sera va in onda su Canale 5 la seconda puntata di “Michelle Impossible“. C’è anche Giovanni Zarrella tra gli ospiti di Michelle Hunziker: scopriamo chi è e perchè è diventato famoso. Questa sera è arrivato sul palco dell’ “One Woman Show” direttamente da ZDF, la principale emittente televisiva pubblica. Nato e cresciuto in Germania da genitori emigrati dalla Campania. Nella fattispecie i suoi genitori provengono da San Mango sul Calore (AV) e Maddaloni (CE).

MICHELLE IMPOSSIBLE/ Diretta: Dj Jad e J.Ax, reunion degli Articolo 31! (2a puntata)

Giovanni Zarrella, il successo nel 2019

Giovanni Zarrella è diventato famoso in Germania come “L’italiano“, abile a farsi amare e seguire per le sue traduzioni di canzoni tedesche in italiano. Nato in Germania, a Hechingen, una cittadina di 20mila abitanti dalle parti di Stoccarda, ha sfornato il suo primo album di successo “La Vita è bella” nell’estate 2019 e da allora è ai primi posti delle chart, non solo in Germania, ma anche in Svizzera e in Austria, con tanto di immediato disco d’oro e marcia trionfale verso quello di platino.

LEGGI ANCHE:

Ineke "Michelle Hunziker vittima setta"/ "Volevo spaccare faccia a Santona, Eros mi ha fermato"Andrea Pucci confessa a Michelle Hunziker "Mia figlia mi chiama Boomer!"/ "Cioè 'vecchio di mer*a'"

© RIPRODUZIONE RISERVATA