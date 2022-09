Chi è Giovannino di Tu sì que vales?/ Giovanni Iovino, da animatore ad attore

Chi è Giovanni Iovino, l’attore che interpreta Giovannino a Tu sì que vales

Tu sì que vales torna in onda con un’edizione tutta nuova e il pubblico di canale 5 è pronto a riaccogliere Giovannino, il disturbatore seriale di Sabrina Ferilli che, nella scorsa edizione, ha regalato siparietti divertenti strappando una risata ai telespettatori, ma mettendo a dura prova la pazienza dell’attrice e presidente della giuria popolare. Con il talent show del sabato sera di canale 5, Giovannino è diventato molto popolare, ma chi è davvero? Cosa fa nella vita e come è arrivato sul palco di tu sì que vales? Il vero nome di Giovannino è Giovanni Iovino, ha 26 anni ed è un attore.

Tu sì que vales 2022/ Diretta e concorrenti: ospiti Marcell Jacobs e Luigi Strangis

La passione per la recitazione gli ha permesso di lavorare anche in una delle serie tv più amate e apprezzate degli ultimi anni. I più attenti e, soprattutto, gli appassionati di serie tv, infatti, lo ricorderanno come attore nella terza stagione di Gomorra. Tuttavia, la grande popolarità arriva proprio quando sale sul palco di Tu sì que vales dove ha avuto un grande successo.

Giulia Stabile torna a Tu Si Que Vales 2022/ Confermata nonostante le critiche, e con Sangiovanni...

Giovannino, il disturbatore di Tu sì que vales: dai villaggi turistici al grande schermo

Prima di approdare sul palco di Tu sì que vales e diventare ufficialmente Giovannino, Giovanni Iovino ha lavorato per cinque anni come animatore nei villaggi turistici. La passione per la recitazione l’ha portato ad intraprendere una vera e proprio carriera. Oltre ad aver recitato nella terza stagione di Gomorra, infatti, ha recitato in altre importanti produzioni come Napoli velata di Ferzan Ozpetek e in Pinocchio, il film di Matteo Garrone nel 2019. In quest’ultimo film interpretava la Maschera di Pulcinella e il Coniglio.

Maria De Filippi, lite furiosa con concorrente a Tu sì que vales 2022/ "Mi sono sentita usata!"

Giovanni Iovino, inoltre, è anche molto attivo sui social . Su Instagram è seguito da più di 19mila followers mentre il suo profilo Tik Tok conta 20,4mila followers. Con la nuova stagione di Tu sì que vales tornerà ufficialmente sul palco per disturbare in ogni puntata Sabrina Ferilli? Nel frattempo, su Tik Tok i suoi video continuano a spopolare. A conquistare tutti è l’ironia con cui affronta anche le difficoltà che si possono incontrare giorno per giorno e tanti lo definiscono il “mood della vita”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA