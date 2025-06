CHI È GIULIA BELMONTE? DUE FIGLIE CON STASH: “UN MIRACOLO CHE…”

Chi è Giulia Belmonte, compagna di Stash, e cosa sappiamo oggi della loro oramai lunga relazione? Questa sera i riflettori torneranno ad accendersi sul frontman e chitarrista dei The Kolors e sulla sua storica compagna dal momento che la band sarà protagonista al “Tim Summer Hits” condotto sulla rete ammiraglia del servizio pubblico da Carlo Conti e Andrea Delogu: e la presenza sul palco di Antonio ‘Stash’ FIordispino sarà l’occasione per parlare del loro amore, coronato dalla nascita di due figlie, e senza che la coppia senta per ora la benché minima esigenza di fare il grande passo e sposarsi. Ma cosa sappiamo invece della compagna e cosa fa nella vita? In attesa di assistere all’esibizione dei The Kolors, raccontiamo dunque chi è Giulia Belmonte e quali sono le circostanze in cui ha conosciuto il suo attuale fidanzato.

Classe 1995 e originaria di Atri (Teramo,) per scoprire chi è Giulia Belmonte, compagna di Stash, dobbiamo ricordare che ha già alle spalle una lunga carriera, nonostante il fatto che è grazie anche alla relazione col cantante che i radar del gossip si sono interessati a lei: infatti la donna non è solo una giornalista e una conduttrice con diverse esperienze alle spalle nel mondo del piccolo schermo ma ha pur partecipato a una edizione di Miss Italia, arrivando fino alla fasi finali, pur senza conquistare l’ambito titolo. Il primo incontro dei due risale invece al 2017, quando i The Kolors erano già attivi da diversi anni e avevano avuto pure il ‘boost’ della partecipazione all’edizione 2014 di “Amici di Mari De Filippi”: da allora Antonio e Giulia non si sono più lasciati e già nel 2020 hanno vissuto la loro prima esperienza di genitorialità con la nascita della primogenita Grace, seguita a soli due anni di distanza dalla sorellina Imagine, dal nome che aveva scatenato la fantasia di aficionados e anche della stampa.

STASH DEI THE KOLORS, “MATRIMONIO? NON E’ ANCORA PREVISTO MA…”

“La mia compagna è un vero miracolo”: così Fiordispino sulla donna con cui condivide la sua quotidianità oramai da più di otto anni; raccontando chi è Giulia Belmonte, compagna di Stash, e la sua carriera (ha lavorato a Mediaset con il programma “Tacco 12”, su Telenova e inoltre ha preso parte a diversi clip musicali), possiamo riprendere alcune delle parole del suo compagno per capire quanto sia stata importante nel corso di tutto questo tempo. A detta dell’artista 35enne originario di Caserta, infatti, sarebbe stato proprio merito di Giulia se lui, col tempo, ha allargato la visuale della propria vita e anche sul futuro: “E così, senza programmare sono arrivate delle cose bellissime, come le nostre due figlie” aveva detto il diretto interessato che ha anche spiegato come la Belmonte sia stata un vero e proprio spartiacque simbolico.

“C’è un prima e dopo di lei, così come dal punto di vista professionale c’è stato un prima e un dopo Italodisco”: nello scoprire chi è Giulia Belmonte, compagna di Stash, possiamo riprendere anche questa dichiarazione che introduce un interessante parallelismo tra vita e carriera del chitarrista. “Lei mi rende migliore e da quando è arrivata tutto è più bello” aveva raccontato proprio a Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo”, pur senza accennare a possibili fiori d’arancio. Di quelli parla a cicli la stampa specializzata e il gossip oramai da tanto tempo, ma i diretti interessati al momento sono felici così. “Matrimonio? Calma, calma: aspettiamo e godiamoci questa nascita. Al momento le nozze non sono previste, priorità alla vita che sta arrivando” aveva detto una volta Stash parlando di una delle gravidanze della sua Giulia.