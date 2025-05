Giulia Belmonte e Stash dei The Kolors sono sempre più innnamorati! Dal primo incontro nel 2017 al grande amore visto che i due sono diventati genitori di due splendidi figli: Grace nata nel 2020 e Imagine arrivata nel 2022. Giulia Belmonte non è solo la fidanzata-compagna di Stash, visto che è una giornalista e conduttrice, ma anche ha anche partecipato al concorso di Miss Italia dove è arrivata alla fase finale. Nata in Abruzzo, dopo aver conseguito la Laurea in Scienze della Comunicazione, Giulia ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della comunicazione e del giornalismo.

Dalla carta stampa alla televisione il passo è stato breve, visto che ha debuttato su Telenova nel programma “Storie e Misteri” prima di lavorare anche nel mondo della moda e della musica. In pochi sanno, infatti, che ha partecipato anche al video di Benji e Fede del brano Dove e Quando.

Giulia Belmonte e l’amore per Stash dei The Kolors

Dal 2017 Giulia Belmonte e Stash dei The Kolors fanno coppia fissa. Un incontro che ha cambiato la vita di entrambi considerando che proprio il frontman della band napoletana parlando della compagna ha detto: ” è un miracolo”. Non solo, Stash durante una intervista ha parlato così di Giulia: “è la persona più bella che io abbia mai conosciuto”. Il cantante ha poi aggiunto: “da quando è arrivata ha reso migliore me e la mia vita”. Ne 2020 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Grace; una gioia immensa che hanno rivissuto due anni dopo con la nascita di Imagine.

“Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora” – ha detto l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi parlando della grande emozione di essere diventato genitori. Anche Giulia Belmonte è follemente innamorata del compagno Stash a cui ha detto: “sono felicissima. Guardo Stash e le nostre figlie Grace e Imagine e capisco che non mi manca nulla”.