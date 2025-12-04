Le dolci parole di Giulia Belmonte al suo compagno Stash dei The Kolors: “Sei tutto il senso della mia vita”

La storia tra Giulia Belmonte e Stash dei The Kolors è iniziata nel 2017 e da quel momento in poi non si sono mai separati arrivando anche ad allargare la famiglia con la nascita di Grace e Imagine. Ma chi è la donna che ha fatto perdere la testa al cantante uscito dalla scuola di Amici? È una modella e influencer e ha anche partecipato a Miss Italia. Sui social dà consigli di bellezza oltre a conigli di moda.

In occasione dei suoi trent’anni sui social aveva scritto una didascalia a corredo di un carosello di foto dicendo che la sua famiglia è la gioia quotidiana e il senso di tutto e li ringraziava per rendere ogni giorno degno di essere vissuto. E poi non poteva mancare la dedica del suo compagno che le ricorda di aver raggiunto un traguardo importante.

Giulia Belmonte e la dedica d’amore per Stash: “Sei il senso di tutta la mia vita”

Le parole che Giulia Belmonte ha dedicato al suo compagno Stash, che negli ultimi anni ha girato l’Italia con il suo gruppo The Kolors complici i Festival di Sanremo, hanno commosso i fan: “Sei il senso di tutta la mia vita”. Insieme sono genitori di Grace e Imagine, vivono a Milano, e per ora preferiscono convivere piuttosto che sposarsi.

In una delle ultime interviste del cantante a Verissimo, nel parlare delle sue figlie, ha detto che gli hanno dato la quarta dimensione perché ogni loro parole vale più di qualsiasi disco di platino. Ama giocare in loro compagnia e dire quei no che aiutano a crescere non è sempre facile.

