Chi è Giulia Colonna, la fidanzata di Mattia Furlani: un amore sbocciato e cresciuto in pista

Non solo il successo e le medaglie, Mattia Furlani in pista ha trovato anche l’amore con Giulia Colonna. La ragazza è la fidanzata del campione di salto in lungo che ha conquistato l’oro ai Mondiali, i due si sono conosciuti in pista, anche se inizialmente la loro volontà era quella di tenere il più riservata possibile la relazione che invece è finita sotto l’occhio attento dei paparazzi già nel 2024.

I due giovani sono molto affiatati e Giulia Colonna è un’altra promessa azzurra nell’atletica, dove corre principalmente nei cento e nei duecento metri, anche se ad ora manca ancora il guizzo da record mondiali per intendersi. Sicuramente però sentiremo parlare di questa giovane classe 2005, capace di rubare il cuore di Mattia Furlani, che della relazione con la ragazza ha parlato di “profonda intesa fin dal primo incontro in pista”. Sui social la ragazza condivide più che altro momenti salienti della sua carriera, non ama invece mettere in pasto la sua storia con Mattia Furlani.

Giulia Colonna e la relazione con Mattia Furlani: “Ecco cosa sogno adesso”

Della vita privata Mattia Furlani non ha mai amato parlare in pubblico, anche se in alcune occasioni non si è tirato indietro. Riguardo alla sua storia d’amore con Giulia Colonna sappiamo poco, ma di recente il campione di salto in lungo ha raccontato i suoi progetti per il futuro, con l’augurio che anche i sentimenti possano trovare posto oltre ai traguardi professionali:

“Punto al record italiano assoluto, il mio obiettivo sarà questo fin dalle prime gare outdoor. È un risultato che potevo aver già raggiunto durante la stagione indoor, le opportunità le ho avute, ma non sono riuscito a sfruttarle al meglio” le parole di Mattia Furlani in una intervista concessa a Men’s Health. Successi professionali ma non solo, Mattia Furlani guarda al futuro e pensa anche a come annaffiare l’amore che sta vivendo con la sua Giulia Colonna.

