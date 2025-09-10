A Matrimonio a prima vista 15 c’è una new entry: via Mario Abis e dentro Giulia Davanzante, che sarà una degli esperti di quest’edizione

Novità nel cast di Matrimonio a prima vista 15 che torna stasera su Real Time per la gioia di tutti i fan: via Mario Abis e dentro Giulia Davanzante che ha rilasciato un’interessante intervista a Vanity Fair dove ha parlato della nuova edizione, ma anche del suo ruolo e di come si è trovata a lavorare con la veterana Nada Loffredi e il life coach Andrea Favaretto.

Innanzitutto ha fatto un piccolo spoiler, che a ben pensarci non è neanche tale, sul programma di cui è una degli esperti: “Sarà un’edizione scoppiettante, infatti ci saranno tante sorprese che coinvolgeranno il pubblico”. Quest’ultimo non vede l’ora di assistere alle nozze al buio dei concorrenti che hanno deciso di buttarsi in quest’avventura.

Giulia Davanzante a Matrimonio prima vista 15: “Coppie gay? Perché no”

A Matrimonio a prima vista 15 c’è una new entry chiamata Giulia Davanzante che è una psicologa clinica specializzanda in psicoterapia sistemico-relazionale ed è anche stata una collaboratrice di Paolo Crepet. Come ha raccontato nell’intervista al magazine citato poc’anzi inizialmente pensava che fosse complicato svolgere il suo ruolo nel programma di Real Time, ma poi grazie ai suoi colleghi ha rotto il ghiaccio e si è sentito a suo agio rimanendo se stessa.

In molti, però, si chiedono come mai nel programma non ci siano mai coppie omosessuali. Lei sarebbe favorevole? “Perché no? Di candidati ce ne sono stati, ma non si è ancora trovata la coppia giusta”. Infine spera di essere riuscita a portare un po’ di freschezza e che il pubblico non resti deluso.

