Giulia Honegger, la nuova fidanzata di Fedez: vive a Milano dove fa la stilista. La storia andrebbe avanti ormai da qualche settimana

Adesso è ufficiale: Fedez e Giulia Honegger sono una nuova coppia. Dopo settimane di rumors, il cantante milanese ha deciso di mettere un punto ai tanti gossip che impazzavano su di lui e di confermare la sua nuova storia d’amore che lo vede al fianco di Giulia Honegger. La nuova fidanzata di Fedez è più giovane di lui di qualche anno e non è un nome nuovo sulle scene milanesi: è infatti una stilista emergente che sta muovendo i primi passi nel mondo della moda già da qualche tempo.

Fedez festeggia la fidanzata Giulia Honegger/ Dolce dedica per il compleanno: "Se smetti di inseguire..."

I due si sono presumibilmente incontrati a Milano, dove entrambi vivono, cominciando a frequentare gli stessi ambienti. La storia tra loro è piuttosto recente: a inizio estate, infatti, Fedez è stato accostato in maniera piuttosto insistente a Clara. I due sono stati più volte paparazzati insieme e non solamente per via del tour che stavano portando avanti in coppia: alcuni atteggiamenti, infatti, non hanno lasciato spazio a dubbi. Sembrerebbe dunque che tra loro ci fosse del tenero ma le smentite reciproche e poi la nuova storia di Fedez hanno fatto capire come non fosse così.

Scaletta RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 e diretta streaming/ Alfa, Annalisa e Blanco sul palco

Giulia Honegger, la nuova fidanzata di Fedez: chi è? Attiva nel mondo della moda

Tornando a Fedez e alla sua nuova fidanzata, Giulia Honegger come abbiamo detto è attiva nel mondo della moda. La giovane è un’aspirante stilista ma non sono molte le informazioni sul suo conto, neppure dai social: Giulia ha infatti il profilo privato e questo impedisce di scoprire di più sul suo conto. Sappiamo però senza dubbio che Giulia è tornata a far battere il cuore di Fedez dopo l’addio alla ex moglie Chiara Ferragni, la depressione e la malattia. Proprio per questo Fedez, nel presentare Giulia, ha scritto: “Non può piovere per sempre”.