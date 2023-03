Chi è Giulia Logozzo, amica di Nikita Pelizon/ Sorpresa al GF Vip? Come si sono conosciute…

Giulia Logozzo, migliore amica e parte dello staff di Nikita Pelizon

Dopo 5 mesi di percorso, al GF Vip non esistono più comparse; tutti ormai sono protagonisti con dinamiche ed intrecci che infuocano ogni puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Tra i personaggi che più dividono l’opinione tra web e spettatori occupa un posto di rilievo Nikita Pelizon; partita in sordina ma che con in tempo è riuscita a ritagliarsi una propria rilevanza nella Casa più chiacchierata d’Italia.

Nikita e Davide, dubbi su Antonella al GF Vip/ "Sta con noi quando facciamo comodo. Vuole pararsi il cul*"

Dalle sue “esperienze” mistiche alla relazione turbolenta con Luca Onestini, tra gli irriducibili del GF Vip spicca Nikita Pelizon. La giovane ha infatti varcato la nota porta rossa del reality fin dall’avvio, riuscendo a superare indenne molteplici nomination e situazioni per nulla banali dal punto di vista emotivo. In tal senso, nella prossima puntata potrebbe finalmente arrivare una sorpresa in suo supporto da parte di una sua grande amica, Giulia Logozzo. Quest’ultima risulta essere anche parte del suo staff, come dimostrato dai suoi costanti interventi sui social in supporto della community di Nikita Pelizon. La giovane amica non si è mai risparmiata nei commenti, spesso con frecciatine piuttosto velenose contro gli haters dell’ex concorrente di Ex on the beach.

Nikita Pelizon attacca Luca Onestini/ "Se mi piace? Pensa solo alla sua immagine..."

Giulia Logozzo, dall’incontro con Nikita Pelizon alla gestione del suo account Instagram

Stando alle anticipazioni circolate in rete, Giulia Logozzo – migliore amica di Nikita Pelizon – avrà l’onore di entrare al GF Vip per pochi minuti per offrire una dolce sorpresa alla vippona. La giovane siciliana svolge un ruolo fulcro nello staff di Nikita, sia dal punto di vista della gestione dei vari profili social che dal punto di vista della difesa contro gli attacchi esterni. Come riportato da Fanpage, Giulia Logozzo sarebbe di professione una interior designer e il legame con Nikita Pelizon sarebbe nato circa tre anni fa.

GF Vip: Matteo Diamante e Ginevra tifano Nikita per la finale/ I genitori di lei...

Il primo incontro tra Giulia Logozzo e Nikita Pelizon sarebbe avvenuto a Messina, grazie ad un’amicizia in comune. Da quel momento il legame sarebbe diventato indissolubile al punto da portare l’attuale concorrente del GF Vip a sceglierla non solo come amica ma anche come collaboratrice dal punto di vista dell’attività televisiva. Con la sorpresa di Giulia Logozzo sicuramente ci sarà modo di aprire diversi argomenti nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip, soprattutto in virtù dei numerosi interventi social della giovane siciliana che gestisce ormai da mesi il canale Instagram di Nikita Pelizon.











© RIPRODUZIONE RISERVATA