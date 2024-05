Chi è Giulia, nipote di Vladimir Luxuria/ “Una bambina fortunatissima”: la dedica all’Isola dei Famosi 2024

Vladimir Luxuria saluta la nipote Giulia in diretta all’Isola dei Famosi 2024

Vladimir Luxuria ha dato il via alla puntata dell’Isola dei Famosi 2024 del 29 maggio con una dolce dedica ad una persona per lei molto importante: sua nipote Giulia. “Mando un saluto alla mia nipotina, che dice che non l’ho ancora salutata!” ha esordito la conduttrice, che solitamente non ama mettere sotto i riflettori la sua vita privata. Per Giulia però ha fatto uno strappo alla regola: ma chi è questa bambina?

CHI È IL PRIMO FINALISTA DELL'ISOLA DEI FAMOSI 2024/ Edoardo Stoppa vince la prova leader e si candida…

Giulia è la figlia di Barbara, sorella di Vladimir Luxuria. Tracce di lei si trovano sul profilo Instagram della conduttrice dell’Isola dei Famosi ma anche in interviste di qualche anno fa. In una di queste, risalente a pochi giorni dopo la nascita della bambina, Vladimir di Giulia diceva: “Una bambina fortunatissima, praticamente già ha un guardaroba che neanche Madonna! E poi a me diverte moltissimo comprare cose per lei, scarpine ed abiti in miniatura. Ma è una bimba fortunata soprattutto perché ha una famiglia meravigliosa, che la educherà al rispetto dell’altro. Per lei sarò una zia molto presente.”

Dario Maltese stronca Artur Dainese: "Sleale e scorretto!"/ "Se passa anche stavolta, mi alzo e me ne vado!"

Vladimir Luxuria: “Tra le mie gioie più grandi c’è mia nipote”

In un’intervista più recente, Vladimir Luxuria è tornata a parlare di sua nipote, dichiarando: “La mia gioia più grande? Lo sguardo dei miei genitori quando mi sono laureata con 110 e lode. A seguire c’è Giulia, mia nipote. Quando qualche compagno di scuola le dice che Vladimir Luxuria è in realtà un uomo lei risponde ‘Resta comunque mia zia’”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA