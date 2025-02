Giulia Penna, chi è la cantante: dai social a Tale e quale show

Nell’ultima edizione di Tale e quale show ha saputo mettere in mostra il suo talento di cantante, già pienamente affermato ed apprezzato negli ultimi anni. Giulia Penna è stata una delle concorrenti del programma di Carlo Conti dedicato alle imitazioni, dove si è messa in gioco sfruttando appieno questa importante occasione televisiva per farsi conoscere al grande pubblico. Nata a Roma, 32 anni, il suo vero grande successo è esploso sui social, che l’ha vista negli anni diventare una delle più celebri influencer e content creator del web.

Caterina Balivo ‘punge’ Pamela Prati: gag con Grazia Sambruna/ “Tutto nella tua testa, come Mark Caltagirone”

In carriera Giulia Penna è anche cantante e, oltre ad aver dato dimostrazione del suo talento sul piccolo schermo, si è avvicinata al mondo della musica sin da piccola. Ha infatti presto imparato a suonare il pianoforte e la chitarra come autodidatta per poi prendere successivamente lezioni di canto e di ballo, appassionandosi passo dopo passo a questo mondo.

Chi è Alessio Pili Stella di Uomini e Donne/ Chiude con Gaia dopo i baci in hotel? Tina: "Non c'è storia!"

Giulia Penna e la carriera: il tentativo X Factor e l’esperienza al cinema

Giulia Penna è così diventata una cantante ma anche polistrumentista e il primo grande successo è arrivato sul web. Tra Instagram e TikTok conta oltre un milione di followers, mentre su Youtube ha pubblicato diverse canzoni che hanno riscosso un notevole successo negli ultimi anni, titoli quali Chiama, Bacio a distanza e Amore al quadrato: grazie ai suoi video ha acquisito popolarità e consolidato un’ampia fanbase.

La sua carriera nella musica ha fatto anche tappa nel 2014 a X Factor, pur non passando il provino. A dimostrazione di un talento eclettico e versatile, tra social, musica e l’esperienza televisiva a Tale e quale show, Giulia Penna ha anche recitato come attrice al cinema sul set del film Un Natale al Sud del 2016.

Liane Arias, chi è corteggiatrice di Gianmarco Steri di Uomini e Donne/ Prima esterna, lui: "Molto colpito"