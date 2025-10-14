Chi è Giulia Penna, l'influencer e cantante che ha ottenuto la notorietà grazie a YouTube. Nel 2023 il matrimonio con il suo Yuri

Classe 1992, Giulia Penna ha raggiunto la notorietà grazie ai social e più in generale al web. L’influencer e cantante romana, infatti, è diventata famosa grazie a YouTube, dove ha iniziato a pubblicare le sue canzoni da giovanissima, ottenendo ben presto un riscontro importante da parte del pubblico. L’artista in poco tempo è approdata anche in televisione: è stata tra i concorrenti di Tale e Quale Show e ancora ospite in diversi programmi.

Raccontandosi a La Presse, Giulia ha rivelato: “Ho sempre avuto la musica nel sangue”. Fin da bambina, infatti, ha studiato canto e pianoforte e solo dopo aver cominciato a pubblicare i primi video su YouTube, ha conosciuto la notorietà. I social sono stati dunque il suo trampolino di lancio, che l’hanno convinta anche a intraprendere questa strada, abbandonando la facoltà di giurisprudenza. Con l’approdo a Tale e Quale Show, Giulia ha conosciuto un successo straordinario, che le ha permesso di affermarsi con il suo grande talento.

Chi è Giulia Penna: l’amore con Yuri e le nozze

Nel 2023 Giulia Penna è diventata la moglie di Yuri, il ragazzo con il quale sta dal liceo. I due si sono conosciuti appunto durante gli anni della scuola: lei frequentava il primo superiore e lui il quinto. In quegli anni si sono innamorati e hanno cominciato una storia d’amore che li ha portati a dirsi il grande “sì” nel 2023.

In occasione del loro anniversario, Giulia ha dedicato a Yuri queste parole: “E tu sempre lì da 19 anni a farmi vedere il bello delle cose”. Un amore bello, profondo e saldo che prosegue con grandi progetti da vivere e realizzare insieme. Una storia che dunque dura da quasi venti anni, nonostante i due sembrino ancora due ragazzini, e che va avanti dividendosi tra Roma e Milano: ritmi sicuramente frenetici ma un amore che cresce sempre più.

