Giulia Provvedi, chi è: con la sorella Silvia è nota per Le Donatella. Dalla carriera tra musica e tv al fidanzato Andrea Riso.

Ne è passato di tempo dai primi passi sul piccolo schermo ad X Factor con la sorella Silvia; Giulia Provvedi non ha mai perso di vista le sue ambizioni nel mondo dello spettacolo affermandosi tanto nel mondo della musica quanto in generale nel mondo dello spettacolo con diverse esperienze televisive. Con la sorella Silvia Provvedi si è destreggiata nel mondo discografico – con il duo Le Donatella – prima passando per l’esperienza da giovanissime nel talent e poi con la pubblicazione di diversi album dal discreto successo.

Le avventure di Silvia Provvedi nel mondo dello spettacolo non riguardano però unicamente la musica e dunque Le Donatella ma, come anticipato, anche il mondo della tv. Nella sua carriera non si è fatta mancare l’esperienza dei reality; si ricorda la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2015 ma anche la parentesi al Grande Fratello Vip. Tornando all’attualità, è protagonista con la sorella Silvia Provvedi a Tale e Quale Show 2025.

Data la notorietà acquisita tra musica e tv, Giulia Provvedi non sfugge all’attenzione del gossip e della cronaca rosa. Una delle liaison più note è quella con il calciatore Pierluigi Gollini; un amore durato diversi anni ma che si è interrotto alcuni anni fa. Smaltita la rottura, la cantante e personaggio tv ha ritrovato il sorriso nel 2022 grazie al fidanzato Andrea Riso. Dopo circa 3 anni di relazione si è raramente raccontata nel merito della sua quotidianità; ha sempre preferito la discrezione piuttosto che il racconto dettagliato delle sue curiosità sentimentali. Qualche accenno arriva però tramite i social dove ha spesso sottolineato la serenità ritrovata al fianco del fidanzato Andrea Riso: “Mi sento felice”.

Ma chi è Andrea Riso, fidanzato di Giulia Provvedi? Non appartiene al mondo dello spettacolo o della musica. Stando alle informazioni reperibili pare sia un noto imprenditore attivo nel mondo del calcio.