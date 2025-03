Giulia Salemi è tra le protagoniste più attese della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La influencer torna in tv per raccontare la grande emozione di essere diventata mamma per la prima volta del piccolo Kian nato dall’amore con Pierpaolo Pretelli. “Sono immersa nella mia bolla magica” – ha scritto la influencer su Instagram poco dopo la nascita del primo figlio racconta la sua nuova vita. Un figlio ti cambia per sempre e Giulia l’ha imparato sin dal momento in cui ha visto il piccolo. “Questo è un momento di cambiamento e transizione e mi sto godendo ogni secondo al massimo dando priorità alla vita vera” – ha detto a gran voce la Salemi.

Grande gioia anche per il compagno Pierpaolo Pretelli conosciuto durante l’esperienza del Grande Fratello Vip: un amore che prosegue alla grande suggellato anche dalla nascita di un meraviglioso figlio.

A parte il figlio Kian, Giulia Salemi è pronta a tornare in tv con la seconda stagione di “Non lo faccio x moda”, un podcast di grandissimo successo in arrivo con i nuovi episodi nella prossima primavere. Un ritorno molto atteso dai fan e non solo con la Salemi che dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato alcuni dei temi al centro della puntate: “ho deciso di parlare del disagio generazionale e di trattare in maniera leggera argomenti importanti per contrastare la superficialità e la finzione presenti nel mondo di oggi”.

Infine proprio la ex gieffina parlando del suo podcast ha ammesso: “sono molto felice del successo e per questo abbiamo deciso di continuare questo percorso”. L’obiettivo è come sempre quello di dare voce a storie e percorsi di vita che possano essere di ispirazione per gli ascoltatori con tanti ospiti.