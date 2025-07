Chi è Giulia Settembrini, fidanzata di Francesco Gabbani: "Lei per me è a tutti gli effetti una complice di vita e quindi sono molto felice"

CHI È GIULIA SETTEMBRINI? “LA MIA GRANDE FORTUNA E’ AVERLA INCONTRATA”

Chi è Giulia Settembrini, fidanzata di Francesco Gabbani, e cosa sappiamo della loro storia d’amore e di come la coppia si è conosciuta? Questa sera torna in fascia prime time su Canale 5 l’appuntamento con “Battiti Live” e la grande musica dal vivo e della sempre ricca scaletta di ospiti della serie di concerti diventati oramai un must dell’estate italiana farà pare pure il 42enne cantautore e conduttore televisivo carrarese. E se in un altro articolo quest’oggi ci siamo concentrati sulla sua carriera e la musica, qui invece diamo spazio alla sua attuale compagna, la donna arrivata nella sua vita dopo la fine della lunga relazione con Dalila Iardella, tatuatrice sua concittadina: ecco chi è Giulia Settembrini, fidanzata di Francesco Gabbani, e com’è nato più di sei anni fa il loro amore.

Per raccontare chi è Giulia Settembrini, fidanzata di Francesco Gabbani, dobbiamo innanzitutto fare un piccolo passo indietro nella vita sentimentale dell’artista due volte vincitore sul palcoscenico di Sanremo: dopo aver fatto coppia per più di otto anni con la Iardella, il cantautore toscano aveva conosciuto nel 2019 la donna che da sua assistente e regista è diventata pian piano compagna di vita. Com’è noto, Gabbani finora non ha mai deciso di fare il grande passo e sposarsi e tantomeno ha vissuto l’esperienza di diventare genitore, pur ammettendo in alcune occasioni (nonostante la sua ritrosia a parlare della propria vita privata e a pubblicare tanti scatti sui social assieme alla fidanzata) di voler mettere su famiglia, prima o poi.

FIDANZATA DI FRANCESCO GABBANI: DOPO LA STORIA CON DALILA IARDELLA, LEI…

Come raccontato dallo stesso artista, pare che la loro storia d’amore sia nata in quel di Pizzo Calabro dove la donna, di dieci anni più piccola di lui, stava lavorando alla regia di un progetto: scoprendo chi è Giulia Settembrini, fidanzata di Francesco Gabbani, infatti possiamo dire che il loro non è solo un sodalizio sentimentale ma pure professionale dato che la sua dolce metà lavora anche come sua assistente ed è pienamente coinvolta nel processo creativo dei suoi brani. Stando a quando riportano alcune biografie online e siti specializzati nel gossip delle celebrità dello showbiz italiano, la Settembrini, originaria di Saronno, sarebbe laureata in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano, percorso di studi propedeutico alla sua attività nel settore audiovisivo e anche come assistente alla regia.

“Con la mia fidanzata sto molto bene, ma devo essere sincero: mi piace tenere la mia dimensione privata un po’ intima”. Così in una intervista l’autore di “Amen” e “Occidentali’s Karma” in una intervista concessa nel salotto di “Verissimo” e in cui, di fatto, ribadiva quanto detto pure in un’occasione a “Domenica In”, facendoci conoscere qualcosa di più su chi è Giulia Settembrini, fidanzata di Francesco Gabbani: ovvero, il diretto interessato non ama parlare del proprio privato in pubblico e tantomeno ostentare le proprie relazioni come magari fanno tanti altri suoi colleghi. “Oggi ho la fortuna di fare quello che mi appassiona ma l’altra grande fortuna, quella principale, è aver incontrato Giulia che per me è a tutti gli effetti una complice di vita e quindi sono molto felice”. Infatti, una delle rare occasioni di vederli assieme è stata l’ospitata a “Deejay Chiama Italia” nel 2023: “Il suo difetto principale? È un pochino, ma proprio un pochino pignolo” aveva scherzato la donna parlando di lui.