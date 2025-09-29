Grande Fratello 2025, chi è Giulia Soponariu: modella e Miss Reginetta d’Italia, la nuova concorrente che divide già il pubblico.

Giulia Soponariu è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello 2025. La ragazza entra dopo Matteo Azzali e Giulio, i quali hanno fatto il loro ingresso con la norcina Benedetta. Nella casa gli inquilini sembrano già essersi ambientati molto bene, ma adesso andiamo a scoprire quel poco che si sa sulla ragazza bionda che senza dubbio sconvolgerà gli equilibri del reality.

Nata a Moncalieri il 4 ottobre 2005, Giulia Soponariu vive a Carignano, in provincia di Torino e di lavoro fa la modella. Nel mentre, studia Economia e Statistica all’università e passa le sue giornate sui libri per darsi la possibilità di un futuro migliore. Non solo, come ha annunciato in trasmissione, durante la prima puntata di lunedì 29 settembre 2025, Giulia Soponariu è stata Miss Reginetta D’Italia, evento che nasconde un curioso aneddoto, andiamo a vedere quale.

Grande Fratello 2025, Giulia Soponariu divide il web: i commenti a caldo

Appena è entrata nella casa del Grande Fratello 2025, Giulia Soponariu e Simone De Bianchi si sono subito riconosciuti: lui era un animatore mentre lei era Miss Reginetta D’Italia. Si sono visti e subito il ragazzo si è detto incredulo di questa coincidenza incredibile. Ma cosa pensa il web di questa nuova concorrente? Bisogna dire che il pubblico è piuttosto diviso rispetto alla sua presenza, c’è ancora chi non ha capito se sarà un’ottima risorsa o se invece metterà zizzania mentre si creeranno i primi flirt. “Giulia entra ridendo ma prevedo una valle di lacrime”, scrive un utente su X, “Giulia hai ragione, sei un po’ cringe”, si legge. Voi cosa ne pensate? Approvata?