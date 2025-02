Chi è Giulia Vacca: l’ex dama del trono over torna a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 17 febbraio 2025, in studio, è tornata una vecchia conoscenza della trasmissione. Durante il confronto tra Giorgio Edipio e Claudia D’Agostino, il cavaliere ribadisce di non aver concesso l’esclusiva a Claudia e di voler conoscere anche altre dame. Maria De Filippi, così, annuncia la presenza dietro le quinte di una signora pronta a conoscerlo. Giorgio, così, decide di farla entrare per poterla conoscere. In studio arriva così Giulia Vacca che sia Gianni Sperti che Tina Cipollari riconoscono immediatamente. Giulia, infatti, è già una una dama del parterre del trono over.

Giulia, infatti, era arrivata in trasmissione nella scorsa stagione per conoscere Cristiano Lo Zupone con cui aveva cominciato una frequentazione, poi, finita. Cristiano, infatti, all’interno del programma, si è innamorato di Asmaa da cui aspetta un bambino. Giulia, così, aveva lasciato il programma fino ad oggi.

Giulia Vacca non conquista Giorgio a Uomini e Donne

Giulia Vacca ha 37 anni. Arriva dalla Puglia, precisamente da Francavilla Fontana (Brindisi). Ha un figlio di 11 anni e non è mai stata sposata. Lavora come estetista e ha organizzato una Spa per bambine dai 5 ai 10 anni. E’ party planner: “Sono una ragazza semplice, dinamica, sportiva. Mi piace andare a cavallo”, aveva detto durante la sua prima presentazione.

Nella puntata odierna, Giulia ammette di essere interessata a Giorgio anche se, inizialmente, aveva avuto molti dubbi avendo visto la conoscenza tra il cavaliere e Claudia ad un punto già importante. Giulia, inoltre, chiede a Giorgio se gli piacciano i bambini e gli animali. Il cavaliere dàuna risposta affermativo ma aggiunge, poi, di non essere interessato. “Ti ringrazio ma non è scattata quella cosa di impatto che per me è importante” risponde il cavaliere. Gianni Sperti e Tina Cipollari, però, non gli credono e sono sicuri che non abbia voglia di affrontare eventuali critiche.

