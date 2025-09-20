Chi è Giulia Violati, figlia di Maria Grazia Cucinotta: "Se vorrà andare all’estero io le farò le valigie", la madre spiega che...

CHI È GIULIA VIOLATI? “24 ANNI DI AMORE PURO”: IL POST CHE…

Chi è Giulia Violati, figlia di Maria Grazia Cucinotta, e cosa sappiamo del rapporto tra le due donne? Nella puntata di “Verissimo” che ci apprestiamo a vedere, sarò nuovamente di scena nel salotto televisivo di Silvia Toffanin una vecchia conoscenza del talk show, vale a dire la 57enne attrice, produttrice ed ex modella originaria di Messina, in occasione del suo ritorno al cinema nella commedia “Esprimi un desiderio” (per la regia di Volfango De Biasi), ma pronta ad aprirsi anche sul proprio privato. E se in un altro pezzo quest’oggi parliamo pure della storia con il compagno Giulio Violati, e del prossimo rinnovo della loro promessa d’amore, qui invece accendiamo i riflettori sull’unica figlia della coppia, scoprendo chi è Giulia Violati, figlia di Maria Grazia Cucinotta.

Per raccontare chi è Giulia Violati, figlia di Maria Grazia Cucinotta, possiamo ricordare che la storia d’amore dell’attrice col padre della ragazza dura da più di 30 anni: la coppia era infatti convolata a nozze nel 1995 e sei anni dopo i due erano diventati genitori di Giulia, loro primogenita e che sarebbe rimasta la loro unica figlia. Classe 2001, della ragazza non sappiamo molto se non attraverso gli scatti social condivisi dalla madre e da alcune interviste concesse da quest’ultima nel corso del tempo. “24 anni di amore puro”, questa la dedica condivisa su Instagram dall’artista siciliana in occasione del compleanno di Giulia e nel cui post aveva allegato non solo le foto della torta ma pure un bacio romantico con sul marito Giulio, segno di un legame tutt’oggi solido e inossidabile.

CUCINOTTA, “NON È FACILE AVERE UNA MADRE INGOMBRANTE COME ME…”

Tornando invece alla ragazza e scoprendo dunque chi è Giulia Violati, figlia di Maria Grazia Cucinotta, va detto che a differenza di tante coetanee e figlie d’arte al momento non sembra aver scelto di seguire le orme dell’attrice messinese e nemmeno di esporsi molto sui canali social. Molti comunque fanno notare come Giulia e Maria Grazia, ora che a figlia non è più adolescente, sembrino in alcune occasioni due gocce d’acqua. Inoltre, a parte un piccolo progetto volto a sensibilizzare sul tema del bullismo (intitolato “Teen”, una piccola serie web a cui aveva contribuito pure Giulia), la figlia di Violati sembra voler ancora preferire lo studio ai riflettori del mondo dello spettacolo, e non è un caso che tra i pochi scatti che troviamo di lei sul web ci siano quelli, assieme ai suoi genitori, in occasione della sua laurea.

“Quante emozioni belle, di quelle che ti riempiono gli occhi di lacrime felici e il cuore di una felicità assoluta. Grazie amore di mamma… Io e papà ti amiamo”: nel nostro piccolo quadro che racconta chi è Giulia Violati, figlia di Maria Grazia Cucinotta, non potevamo non includere la laurea della studentessa classe 2001, laureatasi presso la LUISS con un 110 e lode qualche anno fa, nel 2022. Nel futuro della ragazza non sappiamo ancora cosa possa esserci, anche se mamma Maria Grazia aveva rivelato che “pur essendo partita da lei l’idea di ‘Teen’, nella vita punta a fare tutt’altro. E se vorrà andare all’estero io le farò le valigie”. Non solo: l’attrice, che come unico rimpianto aveva più volte raccontato di non essere riuscita ad avere altri figli e dare a Giulia una famiglia numerosa, ha pure aggiunto che “non è facile avere una madre ingombrante come me (…) Noi abbiamo cercato di darle sicurezza, facendole capire che lei è se stessa, con uno spazio privato che non deve essere invaso da me”.