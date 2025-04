In molti sicuramente ricorderanno la signora Giuliana Longari, diventata molto nota negli anni ’70 grazie alla sua partecipazione allo show condotto da Mike Bongiorno, Rischiatutto. Sarà ospite Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata che andrà in onda oggi, martedì 8 aprile 2025, dove di sicuro ricorderà i momenti vissuti nello show che l’ha resa famosa. Nata il 6 febbraio 1943 a Popoli è stata una delle concorrenti più conosciute del noto quiz televisivo, da maggio a luglio del 1970. Per ben undici volte fu campionessa e portò a casa un cospicuo montepremi, cioè 13 milioni di lire.

Il suo vero nome è Giuliana Toro ed è la figlia del noto produttore di liquiore, il Centerba Toro. Il cognome Longari lo ha ereditato dal marito dopo le nozze, dal loro amore è nato un figlio ma col tempo il loro rapporto ha preso una brutta piega e hanno deciso di prendere strade diverse. Ad oggi non si sa nulla della sua sfera privata, durante la pandemia aveva però detto che il figlio e la sorella vivevano negli Stati Uniti.

Giuliana Longari, le esperienze in tv e in radio e il rapporto con Mike Bongiorno

Giuliana Longari divenne famosa grazie al programma Rischiatutto, sappiamo però che in passato ha anche ideato e condotto diversi programmi radiofonici della Rai, inoltre ha ricoperto il ruolo di segretaria di produzione per Dino De Laurentiis. Nel 2016 è tornata sul piccolo schermo nei panni di ospite d’onore a Rischiatutto, programma condotto da Fabio Fazio per omaggiare la trasmissione degli anni ’70.

Più volte è approdata sul piccolo schermo per parlare del successo conquistato grazie a Rischiatutto. Nei mesi scorsi a Uno Mattina in Famiglia ha anche parlato del suo rapporto con Mike Bongiorno dicendo che era lo stesso sia davanti che dietro le telecamere. A detta sua il celebre e amatissimo conduttore si affezionava tantissimo ai suoi personaggi ed era molto paterno e protettivo.

