Chi è Giuliano Ammaniti, figlio di Minnie Minoprio/ “Ho passato nove anni senza avere contatti con lui…”

Chi è Giuliano Ammaniti, figlio di Minnie Minoprio

Nel panorama artistico italiano, occupa un particolare ruolo di spicco Minnie Minoprio. Attrice di successo, ma anche showgirl, cantante e scrittrice; tanti sono stati i suoi meriti e i campi dove, brillando, si è cimentata. Soffermarsi sulle tappe della sua inestimabile carriera sarebbe doveroso, ma in questo caso ci soffermeremo su alcune curiosità di vita privata, in particolare in relazione a suo figlio Giuliano Ammaniti.

Chi è Giuliano Ammaniti, figlio di Minnie Minoprio? Qualcuno tra i fan dell’attrice e appassionati del mondo dello spettacolo se lo sarà sicuramente chiesto. Nato dalla relazione con Giorgio Ammaniti, della sua carriera e vita privata non sono molte le informazioni reperibili. L’uomo pare non disponga di profili social ed è lontano dalla luce dei riflettori a dispetto della notorietà della madre.

Minnie Minoprio e il rapporto con suo figlio Giuliano Ammaniti

Stando a quanto riporta il portale Il Corriere della Città, una delle poche informazioni riferibili a Giuliano Ammaniti – figlio di Minnie Minoprio – riguarderebbe l’arresto di diversi anni fa a Roma per furto aggravato e detenzione illegale di porto d’armi. E’ inoltre noto anche il rapporto turbolento tra madre e figlio, come raccontato dalla stessa attrice in alcune interviste del passato.

“Ho passato nove anni senza avere contatti con mio figlio, quindi ci sono molte cose che potrei dire…”. Queste le parole di Minnie Minoprio a proposito del rapporto con suo figlio Giuliano Ammaniti, riportate da Metropolitan Magazine e riferite ad un breve accenno durante una puntata di Domenica Live, ai tempi condotta da Barbara D’Urso. Come spiega il portale, per ragioni di tempo la questione non venne approfondita e l’attrice, in linea con la sua attenzione alla privacy, pare non sia più tornata sull’argomento.

