Chi è Giulio Carotenuto, il medico odontoiatra originario di Torre Annunziata, nuovo concorrente del Grande Fratello? Tra lavoro e volontariato

Tra i concorrenti già svelati del Grande Fratello c’è anche Giulio Carotenuto. 29enne originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, Giulio fa l’odontoiatra: il papà è medico, la sorella si è laureata in medicina mentre la mamma, pur non essendo laureata, è colei che riesce a percepire e diagnosticare i malesseri di tutta la famiglia, come ogni mamma. Giulio oltre ad essere un odontoiatra è anche un volontario: durante un viaggio a Zanzibar, infatti, ha deciso che avrebbe donato una parte della sua vita ad aiutare gli altri. “Vedere i bambini sorridere in Africa per me è una gioia immensa” ha rivelato.

Parlando sui social (qui il suo profilo Instagram di ben 28mila follower) di quella che ritiene essere la sua missione, Giulio ha scritto: “Quando vedo qualcuno in difficoltà, rivedo me stesso. Perché so cosa vuol dire non sentirsi abbastanza. So cosa vuol dire quando ti voltano le spalle, proprio nel momento in cui avresti più bisogno”. Dunque, la sua missione in Africa è un modo per donare gioia e speranza, oltre che lenire le sofferenze di chi è stato meno fortunato. Il tutto, come ha raccontato anche nel video di presentazione al Grande Fratello, è nato grazie a una bambina di nome Aisha, la sua prima paziente.

Chi è Giulio Carotenuto, concorrente del Grande Fratello: “Sono un tipo romantico”

Il nuovo concorrente del Grande Fratello Giulio Carotenuto si descrive come molto solare e in grado di intrattenere. Tra le sue passioni, anche la cucina, il canto e le donne. Single, Giulio Carotenuto ha spiegato durante la presentazione al Grande Fratello di essere un galantuomo: “Regalo rose, faccio sorprese, dedico canzoni. E adoro flirtare con le parole e i sorrisi”. Dunque, chissà che nella casa per Giulio non arrivi anche l’amore: tra le varie concorrenti in gara, infatti, potrebbe esserci quella che farà battere il cuore al simpatico medico partenopeo?