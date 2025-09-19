Grande Fratello, svelato il nuovo concorrente Giulio: il medico single che sogna una compagna forte e indipendente, ecco il suo segreto.

Manca poco all’inizio del Grande Fratello 2025, la versione NIP condotta da Simona Ventura. La conduttrice ha svelato piano piano i concorrenti e ad oggi è il turno di Giulio, medico giovanissimo che si mette in gioco con entusiasmo per questa nuova avventura. Ecco cos’ha detto Simona Ventura riguardo al suo ingresso nella casa: “Ha studiato anni per realizzare il sogno di diventare medico e ci è riuscito. L’incontro con una bambina in Africa gli ha cambiato la vita. È single e non cerca una donna che lo segua, ma una che sia sempre un passo avanti a lui“.

E ancora, “È lui l’uomo perfetto? Di sicuro nella Casa sarà un osso duro per tanti“. Se Giulio è l’ultimo concorrente annunciato da Simona Ventura, conosciamo ormai piuttosto bene Matteo Azzali, primo inquilino che è stato rivelato pochi giorni fa. Come abbiamo spiegato nella sua presentazione, Matteo è un pugile che sogna in grande per la sua vita. La seconda annunciata è invece la tatuatrice Anita Mazzotta, anche se questi due personaggi stanno già facendo discutere tutto il web. Per quale motivo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Grande Fratello 2025, scoppia il caso su Anita e Matteo: sono già famosi?

Matteo e Anita sono stati i primi concorrenti del Grande Fratello 2025 e sebbene Simona Ventura avesse detto che si trattava di un’edizione completamente NIP, loro due sembrano tutt’altro che sconosciuti. Anzi! Anita è seguita sui social da Gianmarco Meo, Federico Piccinato e Luca Daffrè, mentre Matteo conta migliaia di follower sui social ed è stato parte del pubblico dell’Isola dei Famosi.

Il terzo concorrente ad essere stato nominato è l’universitario Jonas Pepe, che vuole innamorarsi e si augura di trovare la sua dolce metà nella casa del Grande Fratello 2025. Non solo, conosceremo anche Francesca, mamma di due figli già grandi avuti in giovane età e Omar Elomari, siriano fuggito dalla guerra per arrivare poi in Italia.