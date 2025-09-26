Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Antonella Fiordelisi: la carriera imprenditoriale e le ex fidanzate famose, da Roberta Morise a Elisabetta Gregoraci

Antonella Fiordelisi e la vita privata: chi è il fidanzato Giulio Fratini

Antonella Fiordelisi torna sotto i riflettori televisivi con Tale e quale show 2025, che la vede tra i concorrenti ufficiali a partire da questa sera su Rai 1. L’ex schermitrice ed ex gieffina, oltre ad essere nota al grande pubblico per via delle sue partecipazioni televisive, ha anche spesso calamitato a sé i riflettori del gossip per le sue frequentazioni sentimentali e una vita amorosa sempre in fermento.

Entrando nel merito della vita privata di Antonella Fiordelisi, in passato è stata fidanzata con Francesco Chiofalo, conosciuto quando lei era tentatrice di Temptation Island e lui concorrente assieme all’allora fidanzata Selvaggia Roma. Indimenticata dal pubblico, poi, la storia d’amore con Edoardo Donnamaria, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip; tra numerosi alti e bassi, sono stati insieme per diversi mesi sino alla rottura.

Ora, invece, il cuore dell’ex gieffina è tornato a battere per un imprenditore di origini toscane; il nuovo fidanzato Giulio Fratini. Un nome e un cognome non così sconosciuto, non solo nel mondo imprenditoriale ma anche in quello del gossip; conosciamolo meglio.

Giulio Fratini, fidanzato Antonella Fiordelisi: carriera ed ex fidanzate famose

Giulio Fratini, fidanzato di Antonella Fiordelisi, è nato a Firenze nel 1992 ed è un imprenditore, passione ereditata dal padre Sandro Fratini, imprenditore nonché collezionista di orologi. Grazie alla sua professione è stato inserito nella classifica di Forbes del 2020 dei più importanti personaggi under 30 nell’imprenditoria; attualmente, invece, è proprietario del gruppo Ratti, industria specializzata nella produzione di tessuti ad alta gamma.

A livello sentimentale, il suo nome è stato accostato negli ultimi anni a numerose conduttrici e showgirl televisive. È stato infatti fidanzato con Raffaella Fico, con la conduttrice Rai Roberta Morise e, più di recente, con Elisabetta Gregoraci.

Ora, invece, il suo cuore batte per Antonella Fiordelisi; i primi gossip sul loro conto sono emersi lo scorso marzo, quando l’ex schermitrice pubblicò la loro prima foto di coppia sui social mentre si trovavano insieme alle Maldive. Il sentimento è cresciuto piano piano, sino all’estate d’amore vissuta l’una al fianco dell’altro, come la vacanza alle Baleari tra Ibiza e Formentera, dove si sono concessi sole, mare, relax e un’ampia dose di coccole e tenerezze.