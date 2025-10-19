Chi è Giulio Golia, il conduttore de Le Iene, volto del programma e autore di numerosi servizi d'inchiesta? Gli esordi nel mondo della comicità

Tra i volti più apprezzati de Le Iene c’è quello di Giulio Golia, conduttore del programma di Mediaset ormai da tanti anni, tanto da essere diventato un punto di riferimento per milioni di italiani. Originario di Napoli, Giulio nasce come comico. Le sue prime esperienze lavorative, come per tanti suoi colleghi, sono infatti in qualità di animatore e cabarettista nei villaggi turistici, dove si è formato e ha deciso di fare questo mestiere. IL debutto in tv è arrivato quando aveva poco più di vent’anni, inizialmente in programmi comici. Ha infatti preso parte come barzellettiere a “La sai l’ultima?”, lavorando poi in diversi show di Paolo Bonolis, come “Chi ha incastrato Peter Pan?” e ancora “Ciao Darwin“.

Un percorso dunque molto diverso da quello che Giulio Golia ha deciso di percorrere più avanti, dopo essere entrato nel cast de Le Iene. Inizialmente, dopo la prima chiamata del 1998, il conduttore ha iniziato a lavorare per Le Iene come autore di sketch comici. Negli anni si è invece trasformato in uno degli autori di punta dello show, nonché conduttore e interlocutore in grado di mettere in luce problemi diversi della nostra Italia, senza edulcorazioni né coinvolgimenti eccessivi. Uno stile, quello di Giulio Golia, che ha conquistato gli italiani e che ha costruito la base per una carriera di successo che dura da 30 anni.

Chi è Giulio Golia: le (sporadiche) esperienze da attore

Come conduttore, Giulio Golia ha avuto anche altre esperienze: ha guidato il Festivalbar nel 2007 e ancora altri show Mediaset. Qualche esperienza anche come attore nella vita del conduttore napoletano, che nel 2001 ha recitato in “Mari del sud” di Marcello Cesena e più avanti ne “L’agenzia dei bugiardi di Volfango De Biasi” nel 2019. Nel corso della sua carriera ha recitato anche una piccola parte in una delle serie tv più popolari della stessa Mediaset, I Cesaroni.