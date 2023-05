GIULIO VIOLATI MARITO MARIA GRAZIA CUCINOTTA/ Lei “Crisi? Eravamo diventati estranei”

Giulio Violati e Maria Grazia Cucinotta, storia di un amore che va avanti da trent’anni. Un amore lungo una vita, di cui parlano a Verissimo, e da cui è nata la figlia Giulia Grazia Maria, dai loro nomi. “Mi sono commosso rivedendomi perché avevo 30 chili in meno e più capelli, ero bello come il sole. Ero quello bello di casa”, ha scherzato il marito dell’attrice. “Pensavo fosse il solito figlio di papà che ci provava con tutte; quindi, me ne sono andata dalla festa”, ha raccontato Maria Grazia Cucinotta. Giorni dopo lui provò a chiamarla, ma lei dopo la sua battuta gli chiuse il telefono in faccia. “Dopo venti giorni di corte è crollata”, ha replicato Giulio Violati. Li ha contati l’attrice, precisando che in realtà sono 27. “Un giorno in macchina mi disse che avevo il naso sporco con la scusa di baciarmi e mi disse che così eravamo fidanzati”.

Il matrimonio è stato un incastro complicato, visto che all’epoca stava girando un film. Non sono mancate le difficoltà, ad esempio quando Maria Grazia Cucinotta è andata negli Stati Uniti, mentre il marito Giulio Violati è rimasto a Roma. “Ad un certo punto eravamo diventati quasi due estranei. Io ero presa dal lavoro, poi non avevamo privacy. Lui è stato generoso, ma io stavo trascurando ciò che mi rendevo felice”. Poi il ritorno in Italia. Il marito ha precisato: “Se il matrimonio dura da trent’anni è merito suo. Ha una pazienza infinita, che io non ho. Lei è un dono di Dio, l’altro è nostra figlia. All’inizio era anche geloso”. La moglie ha confermato, prima di parlare della figlia Giulia: “Mi ha reso vulnerabile, lei è la mia felicità. È l’unica cosa che può farmi ridere e piangere”. (agg. di Silvana Palazzo)

Tra i volti più rappresentativi e apprezzati del cinema italiano non può non essere menzionata Maria Grazia Cucinotta. Bellezza, talento, empatia; doti che nel corso della sua carriera ha saputo proiettare nelle innumerevoli interpretazioni eseguite così come in recenti e passate esperienze per la Tv nell’ambito della conduzione. La fama conquistata con merito ha acceso l’interesse sulle sue dinamiche di vita privata e sentimentale, aspetti che sono spesso alla base di una carriera florida a prescindere dal settore di riferimento.

Effettivamente, l’amore per Maria Grazia Cucinotta è una costante da diversi anni e corrisponde al nome di Giulio Violati. Nel mondo dello spettacolo sembra sempre più difficile trovare coppie longeve, durature; loro sono però una chiara eccezione oltre che esempio. Si sono conosciuti a verso la fine degli anni ’80 e dopo diversi anni di fidanzamento sono arrivati a coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio, datato 7 ottobre 1995. Nel 2021, Maria Grazia Cucinotta ebbe modo di celebrare con parole al miele la tappa delle nozze d’argento con un toccante post sui social. “26 anni insieme: le vere storie d’amore non hanno mai una fine. Ti amissimo!“.

L’amore tra Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati è stato inoltre impreziosito dalla nascita della loro figlia, Giulia. Quest’ultima – poco più che ventenne – coltiva la passione per la recitazione sulla falsa riga della madre e stando alle opinioni che circolano in rete sembra avere buone possibilità di mettersi in mostra con merito negli anni che verranno. “La nostra vita è cominciata quando abbiamo sentito per la prima volta il battito del tuo cuore e quel battito è quello del nostro cuore. Ogni volta che ti guardiamo amandoti ogni secondo di più. Tu sei la nostra vita, la nostra felicità”. Questa la dedica social di Maria Grazia Cucinotta per sua figlia Giulia in occasione dell’importante tappa della maggiore età.

A dispetto delle numerose informazioni e curiosità rispetto alla vita sentimentale di Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati, minori sono le nozioni che riguardano la carriera professionale del compagno dell’attrice. Stando alle informazioni reperibili in rete, avrebbe dato seguito all’attività del padre, Carlo Violati – noto come ex amministratore delegato di Ferrarelle – cimentandosi principalmente nella carriera imprenditoriale.











