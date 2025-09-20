Chi è Giulio Violati, marito di Maria Grazia Cucinotta: "Lei è un dono di Dio. È paziente, buona, più bella dentro che fuori e..."

CHI È GIULIO VIOLATI? “TRA NOI ALTI E BASSI, MA LA DISTANZA CI HA…”

Chi è Giulio Violati, marito di Maria Grazia Cucinotta, e cosa possiamo dire di una delle love story più longeve dello star system nostrano? Nella puntata del sabato che tra poco ci accingiamo a vedere su Canale 5, i fan di “Verissimo” rivedranno una vecchia conoscenza dell’oramai storico rotocalco delle reti Mediaset, vale a dire le 57enne attrice e produttrice siciliana. E nel corso dell’intervista che la diretta interessata concederà a Silvia Toffanin, un focus particolare sarà dedicato non solo alla sua nuova prova sul set cinematografico, ma pure al rinnovo della promessa d’amore con lo storico compagno, nonché padre della sua unica figlia: scopriamo dunque chi è Giulio Violati, marito di Maria Grazia Cucinotta, e com’è nata la loro liaison.

Classe 1966 e quindi di due anni più grande della sua consorte, per raccontare dunque chi è Giulio Violati, marito di Maria Grazia Cucinotta, possiamo partire da un dato: la loro storia è una sorta di unicum nel panorama dello showbiz italiano, non solo per la sua durata ma anche per il fatto che in oltre trent’anni non v’è mai stata ombra di rumors da parte delle cronache rosa o del gossip, nonostante dei fisiologici alti e bassi confermati dalla stessa attrice. “Tra noi alti e bassi, poi siamo stati un po’ distanti e questa distanza ci ha rafforzati entrambi” aveva svelato la 57enne in occasione dei loro primi 25 anni di matrimonio (celebrati nel 1995) e in cui ammetteva che entrambi erano, se possibile, ancora più innamorati di prima.

CUCINOTTA, RINNOVO DELLA PROMESSA D’AMORE COL MARITO: “IN 30 ANNI…”

“Non abbiamo mai passato dieci settimane insieme in casa, ma il nostro rapporto si è rafforzato”: parole e musica dell’ex modella e produttrice, aggiungendo così un altro tocco di pennello al quadro dedicato a chi è Giulio Violati, marito di Maria Grazia Cucinotta. Anche lui produttore cinematografico oltre che imprenditore, aveva conosciuto la futura moglie a una festa negli Anni Novanta, e da allora i due non si sono più lasciati, fino ad arrivare alle nozze già nel 1995: “Ci siamo conosciuti la notte di Capodanno del 1994 a casa di Massimo Santoro. Io e Giulio abbiamo iniziato a parlare e non mi ha fatto una bella impressione, mi sembrava il classico ragazzino un po’ viziato. Io ho pensato: ‘Eccolo il solito figlio di papà che ci prova con tutte’…”. E invece dopo quasi un mese di corteggiamento, e per sua stessa ammissione, la giovane attrice era ‘crollata’: “Io sono stata in America per dieci anni, dove lui non mi ha voluta seguire. Con la distanza si perde la quotidianità di un rapporto, e a un certo punto eravamo diventati quasi due estranei” aveva candidamente ammesso l’attrice.

“Se stiamo insieme da trent’anni è tutto merito suo. Lei è un dono di Dio. È paziente, buona, più bella dentro che fuori”: scoprendo chi è Giulio Violati, marito di Maria Grazia Cucinotta, possiamo aggiungere questa dolcissima dedica fatta alla moglie durante una elle interviste concesse dall’uomo, assieme a lei, nel corso degli anni. “Poi l’altro dono è nostra figlia Giulia” aveva aggiunto Violati che, a ottobre, sarà protagonista con la consorte del rinnovo della sopra citata promessa d’amore per il 30esimo anniversario. “Ai 25 volevamo risposarci con una cerimonia casalinga, mi ero fatta realizzare un tubino di pizzo da sogno, ma c’è stato il lockdown” aveva rivelato una volta la Cucinotta al ‘Corriere della Sera’. “E questa volta non ce la toglierà nessuno” aveva aggiunto accennando alla festa con gli amici che aveva dovuto rinviare quasi cinque anni fa a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid.