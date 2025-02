Tutto su Giuseppe, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Giuseppe è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Sabrina, la dama del programma che, dopo varie delusioni, sta provando ad andare avanti. Giuseppe ha colpito Sabrina per i suoi modi eleganti. Il cavaliere dal sorriso rassicurante e i capelli brizzolati, è riuscito a conquistare le attenzioni della dama 54enne portandola portandola in un posto romantico come il Giardino degli Aranci. Tra i due c’è stato anche un bacio che ha convinto entrambi a portare avanti la conoscenza che sta diventando sempre più importante.

Al centro dello studio, durante i primi confronti, Sabrina ha spiegato di stare bene con Giuseppe sentendosi sicura e protetta in sua compagnia. Pur non volendo fare dichiarazioni affrettate, la dama non nasconde di aver voglia di far crescere il rapporto sperando che possa diventare sempre più importante.

Giuseppe e Sabrina: confronto nello studio di Uomini e Donne

Emozionata e serena, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 13 febbraio 2025, Sabrina spiega che la conoscenza con Giuseppe sta andando molto bene non nascondendo la voglia di andare sempre più avanti nella frequentazione. Diversamente da altre frequentazioni, stavolta, Sabrina e Giuseppe sembrano viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda.

“Una donna fantastica, una grande donna nella sua semplicità”, le dolci parole del cavaliere del trono over che tradisce l’entusiasmo dall’espressione del viso. Parole che rendono serena e felice la stessa Sabrina che, al settimo cielo, si alza per dare un bacio a stampo al cavaliere. Dopo diverse delusioni, dunque, per Sabrina, Giuseppe sembra essere l’uomo giusto. Tra il cavaliere e la dama, dunque, nascerà l’amore?