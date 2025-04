Tutto su Giuseppe, cavaliere del trono over di Uomini e donne

Tra i protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Giuseppe, il cavaliere che lavora come fisioterapista e osteopata e papà di tre figli, due ventenni e una bambina di 9 anni. Giuseppe ha conquistato il centro dello studio nelle ultime settimane per la frequentazione con Sabrina Zago. Tra la dama e il cavaliere del trono over la frequentazione è stata importante al punto che che la dama sembrava disposta a lasciare la trasmissione con Giuseppe. Quest’ultimo, però, pur provando un interesse, si è spesso esposto anche nei confronti delle altre dame.

In particolare, Giuseppe si è lasciato andare ad una dichiarazione nei confronti di Agnese con cui ha scatenato la crisi con Sabrina che, dopo vari alti e bassi, ha chiuso definitamente la frequentazione. Oggi, Giuseppe sta conoscendo Rosanna, un’altra dama del parterre ma sta anche sfoggiando le sue doti ballerine.

Giuseppe e la gara di ballo con Gianni Sperti a Uomini e donne

Nelle puntate precedenti, Giuseppe ha sfidato Gianni Sperti nel ballo perdendo tutte le volte. Nelle precedenti sfide in cui è stata coinvolta anche Alessia, ballerina del serale di Amici, la giudice è sempre stata Tina Cipollari. Nella puntata di Uomini e Donne dell’8 aprile, Giuseppe e Gianni tornano a sfidarsi e ad accompagnarli arrivano due ballerine d’eccezione. Per Gianni, infatti, arriva Rossella Brescia.

A giudicare la gara, invece, sono tre ballerini professionisti di Amici ovvero Isobel, Umberto Gaudino e Francesca Tocca. 2Ma chi te l’ha fatto fare”, commenta la Tocca riferendosi a Giuseppe dopo aver visto entrambe le esibizioni e dando la vittoria a Sperti.

