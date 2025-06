Conosciuto soprattutto per essere il conduttore de La Zanzara, Giuseppe Cruciani è uno dei personaggi più controversi del mondo dello spettacolo. In particolare, nelle ultime ore si sta parlando molto di lui data la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2025 come ospite. Sì, avete capito bene! Il radiofonico si troverà a sostenere Mario Adinolfi, suo amico, che dopo un momento di crisi ha espresso il desiderio di abbandonare il reality.

Cinico e spesso politicamente scorretto, Giuseppe Cruciani ha un passato sentimentale non troppo turbolento. Si è sposato nel 2000 e dopo cinque anni ha avuto la sua prima e unica figlia, Viola. Il matrimonio si è concluso nello stesso anno della nascita della bambina e oggi è fidanzato con Eleonora dal 2015. Una relazione stabile, piena di comprensione e attenzioni, nonostante spesso si faccia paladino della poligamia. Per lui la monogamia è ‘impraticabile’, eppure è riuscito a costruire una relazione sana e felice con la compagna.

Giuseppe Cruciani, il rapporto con Selvaggia Lucarelli e la frase choc di sua madre

In passato si è parlato molto dei flirt attribuiti a Giuseppe Cruciani, e udite udite, è spesso spuntato il nome di Selvaggia Lucarelli. La giornalista non ha esitato nel tirargli qualche frecciatina, rimproverandolo per non fare mai il suo nome in radio. Al momento il conduttore vive a Milano, città in cui risiede ormai da oltre vent’anni a causa del lavoro: qui conduce La Zanzara e ha lavorato per Radio 24. Per quanto riguarda i suoi studi, Giuseppe Cruciani si è laureato in Scienze Politiche a La Sapienza di Roma.

Qualche tempo fa, al Corriere della Sera Giuseppe Cruciani aveva raccontato che sua madre si vergognava un po’ di lui dato che le amiche della donna si scandalizzavano per il suo modo di parlare senza filtri in radio: “Un giorno, mi fa: ti ho fatto studiare, laureare, e ora dici le parolacce alla radio. Le ho risposto: è un po’ più complesso di così“. Con i genitori, però, non ha mai parlato troppo della sua vita privata.