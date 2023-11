Chi è Giuseppe Ianniello, concorrente Ciao Darwin 9/ Idolo ne La Macchina del tempo: “Sono puro e vergine”

Chi è Giuseppe Ianniello, concorrente a Ciao Darwin 9 ne La Macchina del tempo

Se c’è un concorrente che ha conquistato il pubblico di Ciao Darwin 2023 nella sua prima puntata è sicuramente Giuseppe Ianniello. Elemento della squadra degli Angeli, è stato sorteggiato da Madre Natura per partecipare all’iconica prova della Macchina del tempo assieme alla rivale Lucrezia Borlini (volto già visto in TV). In pochi minuti, grazie alla sua simpatia, Giuseppe ha conquistato il web, diventandone un vero e proprio idolo.

Su Instagram Giuseppe si presenta così: “Persona molto positiva, amante della vita, grande nerd, Quasi palestrato, fan di @zacharylevi, Ciao Darwin 9! Alla faccia di chi ci vuole male!!!” In studio a Ciao Darwin ha invece sottolineato di essere un uomo “puro e vergine” a 24 anni, e ha tenuto a salutare in più occasioni la sua mamma.

Giuseppe Ianniello a Ciao Darwin 2023: il ringraziamento al cast

In un post pubblicato su Instagram, Giuseppe Ianniello ha poi voluto ringraziare l’intero cast di Ciao Darwin, dicendosi felice di aver partecipato ad un’esperienza così divertente: “26 aprile 2023: dove è cominciato tutto, dove ho conosciuto amici meravigliosi, dove ho conosciuto i geni della comicità @sonopaolobonolis @lucalaurentiofficial dove la mia vita è cambiata un’altra volta. Fra una settimana inizierà la nuova edizione di @ciaodarwinreal e non vedo l’ora! Sarà uno spasso!” scriveva qualche giorno fa.

