CHI È GIUSEPPE IANNONI, “CON LUI LA STIMA NON MANCHERA’ MAI PERCHE’…”

Chi è Giuseppe Iannoni, ex di Carmen Di Pietro, e cosa sappiamo della loro storia d’amore, terminata oramai da qualche tempo? Nel nuovo appuntamento con “Verissimo” di questo sabato 1 marzo, nel sempre ricco parterre di ospiti del salottino tv più in vista delle reti Mediaset ci sarà infatti un gradito ritorno, con Carmela Tonto, vero nome della showgirl ed ex modella potentina, che si racconterà alla padrona di casa, Silvia Toffanin, in compagnia di un ospite speciale che, invece, farà il suo esordio nel talk show di Canale 5, ovvero il figlio Alessandro (con cui era stata ‘naufraga’ a “L’Isola dei Famosi”). E, in attesa di ascoltare cosa racconterà la 59enne in compagnia di uno dei suoi due figli avuti con lo stesso compagno, scopriamo proprio chi è Giuseppe Iannoni, ex di Carmen Di Pietro.

Per raccontare qualcosa su chi è Giuseppe Iannoni, ex di Carmen Di Pietro, dobbiamo fare necessariamente prima un breve accenno alla vita sentimentale dell’attrice nata in Basilicata ma cresciuta poi fuori regione e diventata una sorta di cittadina del mondo grazie alla sua professione di modella. Prima di legarsi sentimentalmente a Iannoni, la Di Pietro era stata sposata al compianto Sandro Paternostro (1922-2000), storico conduttore televisivo con cui l’attrice era convolata a nozze nel giugno del 1988 dopo cinque anni di fidanzamento e nonostante oltre 40anni di differenza d’età. Quelle nozze, osteggiate dalla famiglia di Paternostro, dureranno solo pochi anni e solo diverso tempo dopo la scomparsa del giornalista siciliano la showgirl si legherà a Giuseppe Iannoni, padre di entrambi i suoi figli.

EX DI CARMEN DI PIETRO, LE NOZZE DOPO TANTI ANNI: LA POLEMICA SU…

Scoprendo chi è Giuseppe Iannoni, ex di Carmen Di Pietro, e anche i motivi che hanno portato la coppia a dirsi addio qualche anno fa, dobbiamo ricordare che il fatidico ‘sì’ per la donna (riluttante per tanti anni a sposarsi di nuovo, dopo la morte di Paternostro) era arrivato nel 2015: “Finalmente ho detto sì” aveva scritto sui social la diretta interessata, spiegando tuttavia che si sarebbe comunque sentita “sposata in eterno con Sandro Paternostro, conservo ancora la fede”, ricordando anche la sua candida ammissione di qualche tempo prima sulla volontà di continuare a beneficiare della pensione dell’ex marito per poter crescere i figli, Alessandro (2001) e Carmelina (nata nel 2016), all’epoca ancora piccoli, salendo all’altare ma non celebrandole in Comune.

Tornando a parlare del suo ultimo marito e di chi è Giuseppe Iannoni, ex di Carmen Di Pietro, sappiamo che l’uomo a cui ha detto addio nel 2016 è un personal trainer: “Il nostro amore è finito” aveva raccontato in alcune interviste all’epoca, aggiungendo che la scelta di lasciarsi era arrivata di comune accordo, “senza traumi per noi né per i nostri figli”. Insomma, come aveva ribadito la quasi 60enne attrice, si era trattato di una separazione serena e tra lei e Giuseppe è rimasta comunque una stima reciproca “che non verrà mai a mancare”. Anzi, a proposito dell’ex marito, la Di Pietro ha spesso sottolineato come Iannoni, oltre a essere il papà dei suoi unici due figli, sia un uomo molto premuroso nei confronti della famiglia e anche dolce.